Exército do Paquistão enviado para D-Chowk antes do comício pró-Khan – DW – 26/11/2024

26/11/202426 de novembro de 2024

Imran Khan, 72, é um ex-jogador de críquete que serviu como primeiro-ministro do Paquistão de 2018 a 2022, quando foi deposto por um voto de desconfiança.

Ele enfrenta mais de 150 processos criminais e está preso há mais de um ano.

O partido PTI de Khan afirma que as acusações têm motivação política.

Khan está atrás das grades desde a sua primeira condenação num caso de corrupção em agosto de 2023.

Nesse caso, ele foi condenado a 14 anos de prisão, juntamente com a sua esposa Bushra Bibi, por vender presentes do Estado no valor de milhões de rúpias enquanto estava no governo. Bibi foi libertada no mês passado depois que as sentenças foram suspensas em recurso. Mas Khan não pode ser libertado devido a uma série de processos pendentes contra ele.

Khan fundou o PTI em 1996, embora a sua primeira grande vitória eleitoral tenha sido em 2013, quando assumiu o governo provincial de Khyber-Pakhtunkhwa, e depois venceu as suas primeiras eleições federais em 2018.

Candidatos apoiados pelo PTI conquistou a maior parcela de assentos no parlamento do Paquistão nas eleições de Fevereiro, nas quais foram forçados a concorrer como independentes.