Faísca brilhante: o que vestir para acender as luzes de Natal

Mundo não relatado

19h30, Canal 4

“Narco-submarinos” são embarcações caseiras que transportar toneladas de drogas através do Atlântico da América Latina. De acordo com este relatório do jornalista Guillermo Galdos, o número de apreensões deste tipo de navios está a aumentar em Espanha – mais de 90 milhões de toneladas foram confiscadas pelas autoridades no ano passado. Galdos segue os funcionários da alfândega enquanto tentam rastrear os narcotraficantes, descobre uma rede de contrabandistas experientes na Galiza e fala com um pescador que também é mensageiro de cocaína. Holly Richardson

Crianças Necessitadas 2024

19h, BBC One

Tudo por uma boa causa… (da esquerda) Mel Giedroyc, Lenny Rush, Vernon Kay, Rochelle Humes, Ade Adepitan e Chris Ramsey são seus anfitriões. Fotografia: BBC

Uma prévia exclusiva do especial de Natal de Doctor Who apresentado por Ncuti Gatwa, os Gladiadores como nunca os vimos antes e uma história de dormir muito especial do CBeebies são alguns dos destaques prometidos na bonança de arrecadação de fundos deste ano. RH

Especiais de inverno do Gardeners’ World

20h, BBC Dois

Se você deseja ter cortado a grama pela última vez, esteja preparado para se envergonhar pela devoção demonstrada durante todo o ano por Monty Don e sua equipe. Carol Klein observa arbustos nos meses frios, enquanto Nick Bailey visita um jardim selvagem que promove a biodiversidade. Há também uma masterclass de poda e um pouco de amor por lotes. Hannah Verdier

Capataz Júnior

20h, Canal 4

De olho no prêmio… Rose Matafeo, a Capataz. Fotografia: Rob Parfitt/Canal 4

Outra gangue de jovens espirituosos se reporta à Capataz (Rose Matafeo) e seu assistente (Mike Wozniak) na segunda bateria deste versão júnior. Existem algumas soluções inventivas – embora completamente inúteis – enquanto as crianças tentam servir um mocha a um manequim, fazer um avião de papel e enfiar biscoitos numa peneira. RH

Drag Race de RuPaul lá embaixo

21h, BBC Três

Michelle Visage substituiu RuPaul como apresentadora da quarta temporada, mas por outro lado, tudo continua como sempre no festival de fabulosidade maliciosa. Depois da homenagem da semana passada a Olivia Newton-Johnas rainhas restantes têm a tarefa de transmitir algumas impressões de celebridades menos respeitosas. Graeme Virtude

A última etapa

22h, Canal 4

Outro olhar amargo para as notícias da semana. Após a eleição presidencial dos EUA, Adam Hills, Josh Widdicombe e Alex Brooker são ajudados na sua busca para determinar se está tudo bem ou não (#isitok) pelos insights e opiniões do veterano irlandês de painéis Dara Ó Briain e do libanês- A stand-up americana Janine Harouni. Ellen E Jones

Escolha do filme

Apimente sua vida… Timothée Chalamet em Duna: Parte Dois. Fotografia: Warner Bros Pictures

Duna: Parte Dois (Denis Villeneuve, 2024), 11h05, 20h, Sky Cinema Premiere

Foi uma jogada inteligente lançar a mais recente adaptação da saga de fantasia de Frank Herbert. Tendo saído triunfante da primeira parte, onde dedicou algum tempo a estabelecer o seu universo complexo, Denis Villeneuve pode agora concentrar-se na natureza mutável do messias do planeta deserto de Timothée Chalamet, Paul Atreides, e na sua relação com o guerreiro nativo de Zendaya, Chani. É igualmente espetacular, mas tem um ar de pressentimento sobre a vitória profetizada que acrescenta profundidade ao choque de culturas. Role para a parte três! Simon Wardell

Esporte ao vivo

União Internacional de Rugby: Irlanda x Argentina 19h30, TNT Sports 1. Do Aviva Stadium em Dublin.