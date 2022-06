Filmes e comida: O melhor programa para sexta-feira à noite

Depois da agitação da semana, chega aquela sexta-feira de preguiça, com zero vontade de ir para a balada. Nesses dias, o melhor mesmo é um programinha caseiro, pedir uma comidinha e ver um bom filme, você não acha?

Aqui ficam, então, algumas sugestões de filmes para uma sexta à noite em casa com a receita certa! Ah, e claro: as nossas sugestões são filmes brasileiros! Ora veja!

Para não desgrudar da TV

– O filme: Com 4 indicações ao Oscar, em 2002, a “Cidade de Deus” foi, sem dúvida, um dos maiores fenômenos do cinema brasileiro. O filme é eletrizante e é impossível descolar da tela, com cada cena mais incrível do que a outra!

– Que comer: Para acompanhar as aventuras de Buscapé, nada melhor do que um McDonald delivery: rápido, satisfatório e bem gostoso, tal como o filme!

Para rir muito

– O filme: Mas se o seu negócio é rir, então, o melhor mesmo é optar pelo “Minha Mãe É uma Peça”. Esse filme super divertido, acompanha Dona Hermínia e os seus dois filhos, depois dessa mãe coruja, que depois de descobrir que os filhos a acham controladora, decide dar o fora!

– Que comer: Obviamente que um filme desses, pede comida de mãe. O melhor mesmo é você chamar a sua mãe para assistir o filme com você e fazer uma surpresa para ela: nessa noite, cozinha você! E ainda limpa os pratos do jantar!

O clássico dos clássicos

– O filme: Tendo em conta a riqueza do cinema brasileiro é difícil, para não dizer impossível, escolher o melhor filme. Tem filmes muito bons mesmo e nos últimos anos, muitos filmes e atores brasileiros têm estado bombando, inclusive internacionalmente. Por isso, aproveite para revisitar os clássicos: Nossa dica é ver “Dona Flor e seus Dois Maridos”. Ou seja, um clássico da tela, que é também um clássico da literatura do Brasil, baseado no livro de Jorge Amado com o mesmo nome.

– Que comer: Na história, Dona Flor era uma cozinheira de mão cheia e tinha até uma escola de culinária, a “Sabor & Arte”, onde ensinava pratos típicos da cozinha baiana. Por isso, honre esse filme, nada melhor do que uma deliciosa moqueca!

Para se consciencializar

– O filme: Se para você, um filme não é apenas entretenimento, devendo o cinema, enquanto arte, ser também um mecanismo de consciencializar o público, temos o filme certo para você. Na verdade, não é um filme, mas sim um documentário Nesse sentido, recomendamos que veja o documentário “Garapa” do cineasta José Padilha. Esse documentário acompanha o cotidiano de três famílias brasileiras, no estado do Ceará e demonstra a realidade da fome no Brasil. É um filme violento, mas também muito necessário sobre a fome no Brasil.

– Que comer: Talvez o melhor seja mesmo ver “Garapa” de estômago vazio. O lado bom é que você ficará mais consciente desse problema, assim como de questões como o dsperdicio alimentar ou as políticas de apoio aos mais vulneráveis, por exemplo. Não deixe de ver!