Fogo em aterro sanitário de Cruzeiro do Sul já dura quase 24 horas

Desde às 22 horas dessa terça-feira, 24, o aterro sanitário de Cruzeiro do Sul, localizado no Bairro São José, está em chamas. Do total de 5 hectares do local, cerca de 1,2 hectare já foi atingida pelo fogo.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Igor Neves, explica que o combate às chamas começou ainda durante a noite e se entenderá até que a situação esteja normalizada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da secretaria fazem o trabalho de espalhar e remover entulho e resfriar a área. Cerca de 30 mil litros de água foram utilizados.

“Há algumas possibilidades para o início do fogo, que Graças a Deus estamos conseguindo controlar “, contou o secretário.

Com informações de Ac24horas