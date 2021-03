Foragido de presídio de Santa Catarina é capturado pela PRF em estrada no interior do Acre

O foragido foi abordado pela equipe policial no quilômetro 97 da rodovia, enquanto se deslocava em um carro para a região de fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia. Junto com ele no carro estava uma mulher. Conforme a PRF, o homem é considerado de alta periculosidade por ser integrante de uma facção criminosa no estado do Sul do país.