Forte chuva destelha casa na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco

Ao G1, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, disse que as ocorrências estão em andamento, mas que há seis chamados, sendo o destelhamento da casa e outras cinco de quedas de árvores no bairro Bosque.

“Estamos ainda em atendimento, mas as telhas causaram lentidão no trânsito porque ficaram espalhadas pela rua, que é uma das de maior trânsito na cidade. A principal preocupação era saber se algum morador que estava na casa havia ficado ferido, mas eles estão bem.”

Falcão disse ainda que as duas pessoas que estavam na casa vão ser encaminhadas para um abrigo temporário.

Um motorista que passava pelo local e que preferiu não se identificar disse que tomou um susto quando viu as telhas caindo no meio da rua. “Eu passava na avenida pelo outro lado quando vi as telhas voando, a gente tomou um susto”, falou.