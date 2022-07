Fotos mostram seca do Rio Acre, que chegou a 1,90 metro durante estiagem na capital acreana

Com um 1,90 metro neste sábado (23), o Rio Acre já enfrenta uma das piores secas em Rio Branco. Imagens captadas pelo fotógrafo Juan Diaz mostram a atual situação do manancial. A primeira chuva registrada na capital foi no último dia 17, porém, a quantidade registrada não chegou a 1 milímetro, conforme dados da Defesa Civil Municipal. Já neste sábado (23), uma fina chuva caiu em Rio Branco.