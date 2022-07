Preço da cesta básica em Rio Branco tem queda de 0,65% e chega a R$ 492,20 em junho

A pesquisa mostrou que o custo total da cesta básica alimentar teve uma redução de 0,65% em relação ao mês anterior. Em maio, a cesta de alimentos custava R$ 495,42.

O levantamento destacou que houve redução de preço em seis produtos da cesta básica. São eles:

Banana: 15,37%;

15,37%; Tomate: 9,51%;

9,51%; Óleo: 3,22%;

3,22%; Carne: 1,51%;

1,51%; Arroz : 0,99%;

: 0,99%; Café: 0,28%

Na outra ponta, o leite e o feijão representam os produtos que tiveram aumento no preço. O leite foi o item com o maior percentual de aumento de preço, com 12,12% em relação a maio. Logo em seguida vem o feijão, com 7,10% de aumento.

O relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelou que o aumento no valor do preço seguiu um padrão em 17 capitais onde a pesquisa é realizada.

Os pesquisadores apontaram também que para um trabalhador comprar uma cesta básica em junho, ele precisou trabalhar quase 89 horas e 20 minutos. Em relação ao mês de maio, esse trabalhador reduziu a carga de trabalho em 35 minutos.

Cesta básica de limpeza

Já o valor da cesta básica de limpeza doméstica saiu de R$ 63 para R$ 65,64 entre maio e junho, respectivamente. Segundo a pesquisa, o aumento foi de 4,19% entre o período avaliado.