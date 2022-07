Morador de rua morre após ser atropelado por motociclista em Cruzeiro do Sul

“O condutor do veículo ia subindo sentido maternidade. Segundo ele, a vítima apareceu do nada vindo à sua esquerda em um local de pouca iluminação, não teve tempo de desviar e nem frear o veículo e acabou colidindo com a vítima, que veio ao solo”, confirmou.

O delegado destacou também que o motorista não fez o teste de bafômetro, mas, aparentemente, não estava embriagado e afirmou ter uma testemunha do acidente. “Segundo ele é um conhecido, já pedimos também as imagens das câmeras de segurança dos comércios próximos e as investigações estão em andamento e, com certeza, será esclarecido esse fato”, concluiu.