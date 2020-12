Free Fire (FF): qual é a melhor sensibilidade para jogar e subir capa?

A sensibilidade no Free Fire (FF) permite que os jogadores ajustem a velocidade dos movimentos direcionais do personagem e das miras das armas. O recurso pode ser alterado nas configurações do jogo, com valores que vão de zero a 100. Veja, a seguir, qual é a melhor sensibilidade para jogar como os pro players no Battle Royale da Garena. O game está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS) e no PC, por meio de emuladores como BlueStacks, MSI App Player e LD Player.

Tipos de sensibilidade

Diferente do PUBG Mobile, o Free Fire conta apenas com quatro tipos de sensibilidades: geral, red dot, mira 2x, 4x e AWM. É importante entender que a sensibilidade influencia a rapidez da mira com a precisão do tiro. Nesse caso, quanto maior o valor da sensibilidade, maior a rapidez de miragem. Entenda, a seguir, cada uma delas.

Geral

A sensibilidade geral determina a velocidade da movimentação direcional do personagem no campo de batalha do Free Fire. Além disso, esse tipo de sensibilidade também influencia a rapidez da mira branca (padrão).

Red Dot

A sensibilidade da red dot (em tradução para português, ponto vermelho) ajusta a velocidade da mira ponto. Geralmente, a red dot é utilizada quando não existe nenhum acessório de mira equipado à arma.

Mira 2X

Já a sensibilidade da mira 2X define a velocidade da mira ampliada duas vezes. Atualmente, a mira 2X pode ser encontrada na maioria das regiões dos mapas de Bermuda, Kalahari e Purgatório e pode ser usada apenas em submetralhadora e rifles de assaltos.

Mira 4X

A sensibilidade da mira 4X regula a mira ampliada quatro vezes. Devido sua capacidade de detectar inimigos longínquos, a mira 4X é mais rara nos mapas do Battle Royale. Assim como a 2X, a mira 4X é compatível com rifles de assaltos. Vale ressaltar que algumas armas, como SVD e VSS, já têm mira 4X integrada.

AWP

A sensibilidade AWP controla a velocidade da mira dos rifles de snipers. Atualmente, o Free Fire conta com três armas desse porte: KAR89K, AWM e M82B.

Sensibilidade para subir capa no Free Fire

Veja, a seguir, combinações de sensibilidades para dar capa no Free Fire em dispositivos Android e iPhone:

Android