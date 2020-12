Para dirigir um veículo, é fundamental ter atenção e estar ligado em vários sinais ao mesmo tempo. Por isso mesmo, algumas pessoas se sentem tão cansadas depois de dirigir.

Quem trabalha dirigindo, como motoristas de aplicativos, motoristas de ônibus, caminhoneiros e taxistas, acaba ficando ainda mais exposto a esse cansaço excessivo. Mas não para por aí: dirigir por muitas horas traz outros problemas.

Você sabe quais são os malefícios de dirigir por longos períodos?

Neste artigo, explico quais são os principais efeitos negativos de dirigir por muito tempo e, ainda, mostro algumas formas de evitá-los ou diminui-los em seu dia a dia.

Além disso, respondo uma pergunta bastante comum: dirigir por muitas horas pode dar multa?

Boa leitura!

Quais os malefícios de dirigir por longos períodos?

Estar na mesma posição por várias horas. A mente ligada todo o tempo. Os movimentos repetitivos com as mãos, braços, pernas e pés. Tudo isso tem efeitos negativos para a saúde, caso você dirija por um período muito longo.

Quais malefícios são esses? Veja os principais:

– Dores na coluna

– Problemas posturais

– Problemas circulatórios

– Enxaquecas e dores de cabeça

– Estresse e ansiedade

– Riscos de acidente ao volante

Esses seis efeitos têm se tornado cada vez mais comuns entre motoristas. Afinal, devido ao excesso de trabalho e também aos problemas no fluxo do trânsito – como engarrafamentos –, as horas ao volante parecem ser cada vez mais numerosas.

Você sente algum desses efeitos?

Como prevenir esses malefícios?

O primeiro cuidado é tentar equilibrar as horas ao volante, planejando intervalos e paradas a cada duas horas. Desse modo, você, motorista, pode sair do carro, se levantar, mudar de posição e descansar o corpo e a mente.

Para quem trabalha de maneira autônoma, como os motoristas de aplicativos, é importante se organizar dessa maneira. Caso contrário, a curto ou longo prazo, aparecerão os problemas que você viu no tópico anterior.

Além desse, outros cuidados que você pode (e deve) ter são:

– Aprenda exercícios simples de alongamento:

Pratique esses exercícios em suas paradas: não é preciso nada complexo, com poucos exercícios você consegue evitar dores e problemas posturais. Também evitará câimbras e outros incômodos similares.

– Evite alimentos pesados antes de uma viagem:

Comidas pesadas aumentam a sensação de cansaço e podem interferir no seu rendimento ao volante. Sem falar, ainda, nos riscos de incômodos digestivos ou enxaquecas.

– Inclua exercícios físicos na sua rotina:

Isso ajuda a prevenir problemas e dores na coluna, bem como auxilia a abaixar os níveis de estresse. Dessa forma, você aumenta a sensação de bem-estar, cuidando do seu corpo e da sua mente.

– Evite bebidas energéticas:

O café, energéticos ou refrigerantes, além de não fazerem bem à saúde, podem aumentar os níveis de ansiedade e afetar sua atenção ao volante.

– Tome mais chá:

Os chás energéticos te ajudam a diminuir o cansaço, sem trazer os perigos das bebidas como o café ou refrigerantes. Há, ainda, opções de chá que ajudam a relaxar, ideais para tomar depois de um dia de trabalho.

Uma boa dica são os chás da Evah: eles são 100% naturais e estão divididos em kits. Você pode tomar o kit energizante antes de ir ao trabalho ou o kit de relaxamento, depois que sair do volante.

Dirigir por muitas horas dá multa?

Dirigir sentindo sono ou cansaço extremo é um grande perigo para os motoristas. Afinal, nessas duas situações, as funções motoras estão afetadas, o que diminui a habilidade e a agilidade para o motorista tomar decisões ao volante.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 67-C, estabelece que os motoristas profissionais não podem dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas.

Para os demais motoristas, é importante saber o que dizem outros dois artigos: o 169 e o 166.

De acordo com o art. 169 do CTB, dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis à segurança é uma infração leve. A penalidade é a multa e são gerados 3 pontos na CNH do infrator.

Já segundo o art. 166 do CTB, entregar direção de veículo a alguém que não está em condições de dirigir é uma infração gravíssima. A penalidade também é a multa e são gerados 7 pontos na CNH do infrator.

Evite problemas ao volante

Neste artigo, você viu os principais malefícios de dirigir por longos períodos e alguns cuidados que você pode incluir na sua rotina. É importante destacar que os seus hábitos ao volante estão ligados a outros costumes, como a alimentação.

Por isso mesmo, sugeri que você diminua o consumo de bebidas consideradas energéticas e as substitua por chás, que têm efeitos similares, mas não fazem mal à saúde, nem interferem na sua direção ao volante.

Quando a isso, te indiquei os chás da Evah, que são 100% naturais e ajudam a manter o bem-estar, principalmente para quem lida com o trânsito cotidianamente. É interessante dizer que os chás da Evah são vendidos online e entregues em todo o país.

Cuidar de você e zelar pela maneira como dirige é essencial. Caso sinta sono ou cansaço, procure deixar a direção do volante para outra pessoa ou descansar algumas horas antes de digerir novamente.