Friagem: queda de temperatura deve começar nesta sexta-feira com ventos de 60 km/h

O pesquisador Davi Friale deu mais informações sobre a onda polar que se aproxima do Acre. Segundo ele, no Boletim do Portal O Tempo Aqui, a alertas de ventos fortes, chuvas intensas e queda da temperatura, nesta sexta-feira (10).

“A forte onda de frio polar – anunciada por nós, com exclusividade, desde o último domingo – chegará ao Acre, nas primeiras horas da tarde desta sexta-feira, dia 10 de junho, provocando chuvas fortes, raios, ventanias e, até, eventual queda pontual de granizo”, comentou.

Segundo Friale, em alguns pontos do leste e do sul do Acre, inclusive, em Rio Branco, “as rajadas de vento, da direção sudeste, poderão passar de 60km/h. Com esta velocidade, poderão ocorrer sérios transtornos à população, como queda de galhos e árvores e destelhamentos e danos às edificações”.

As chuvas serão intensas na maioria dos municípios acreanos, podendo passar de 50mm, em vários pontos do estado, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira.

“A temperatura cairá bruscamente, mas não deverá estabelecer recordes, se comparado com o mês de junho de anos anteriores, quando já foram registrados 7,8ºC. A temperatura real deverá oscilar entre 10 e 13ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades desta parte do Acre. No entanto, os ventos intensos que estarão soprando durante o dia e a noite provocarão sensação térmica inferior a 9ºC, para quem estiver exposto a tais ventos. As noites mais frias serão as de sábado, domingo e segunda-feira. Assim, o acreano terá um fim de semana “gelado”, com ventos intensos, porém, sem chuvas a partir de sábado”, concluiu.

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução