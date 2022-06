Acusados de matar e esquartejar adolescente no interior do Acre são condenados pelo crime

O Juízo da Vara Única de Manoel Urbano condenou dois réus por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por integrarem organização criminosa pela morte do adolescente João Victor Sales de Lima, de 16 anos, há mais de dois anos. Partes do corpo do menor foram achadas pela própria família em um igarapé de Manoel Urbano no dia 14 de janeiro de 2020.