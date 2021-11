Funcionário de empresa de ônibus é assaltado na rodoviária de Rio Branco

Enquanto a polícia da capital não assume oficialmente a responsabilidade pela segurança da Rodoviária Internacional de Rio Branco, os bandidos continuam fazendo a festa no local. Na noite de quarta-feira, 24, dois homens armados assaltaram um funcionário de uma empresa de ônibus, do qual roubaram uma motocicleta. O caso foi registrado na Divisão de Investigações Criminais.

Consta no registro que ontem à noite o funcionário estacionou a motocicleta nas proximidades uma pracinha existente no local e se deslocou até à empresa onde permaneceu por alguns minutos. Ao retornar foi surpreendido por dois homens, que o ameaçaram com armas de fogo. Depois de subtrair o veículo, os bandidos saíram em alt velocidade pela BR-364 rumo ao centro.

Com informações de AC24horas