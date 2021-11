Homem morre de infarto enquanto fugia da esposa que tentava matá-lo em Cruzeiro do Sul

O idoso João Bosco Juvêncio, de 62 anos, morreu de infarto enquanto fugia da esposa que tentava matá-lo na noite desta quarta-feira, 24, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A mulher Neide Amauaca, 32 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Acre.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Evandro Bezerra, afirmou que testemunhas contaram à PM, que a mulher costumava sair para beber, deixava os filhos com o marido e quando voltava batia no esposo.

“Segundo testemunhas ela é contumaz em bater no marido. Desta vez foi tentativa de homicídio e quando ele tentou fugir teve o infarto e morreu. A guarnição fez a prisão rapidamente e ela foi levada para a delegacia. Segundo a guarnição, ela estava embriagada”, explicou.

De acordo com o militar, ocorrências desta natureza, com homens sendo agredidos por mulheres, são comuns em Cruzeiro do Sul. “Tem muitos casos, não é o primeiro e ocorre muito. Temos que coibir”, salientou o comandante da PM.

Com informações de Ac24horas