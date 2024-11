Gabarito oficial do Enem será divulgado até 20 de novembro

Agencies



cigano demitiu Ivan Juric após apenas 12 partidas no comando. O croata tornou-se no segundo treinador da Roma a ser despedido esta temporada, depois da derrota caseira da equipa por 3-2 para Bolonha no domingo, a quarta derrota nos últimos cinco jogos do campeonato, que os deixou em 12º lugar no Série A mesa.

“Gostaríamos de agradecer a Ivan Juric pelo seu trabalho árduo nas últimas semanas,” cigano disse em um comunicado. “Ele lidou com um ambiente difícil com o máximo profissionalismo e por isso estamos gratos. A procura por um novo treinador já começou e um anúncio será feito nos próximos dias.”

A Roma nomeou Juric em setembro, depois de demitir a lenda do clube Daniele De Rossi, para se tornar seu terceiro técnico em oito meses. Juric, ex-técnico do Torino, Verona e Gênova, começou com vitórias em casa contra a Udinese e o Venezia no campeonato, ambos os lados de um empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao na Liga Europa. A sua boa sequência, no entanto, terminou aí e a Roma venceu apenas uma vez nos seis jogos seguintes no campeonato.

Atalanta bater Udinese 2 a 1 para assumir a liderança da Série A, empatando em pontos com o Napoli, que joga contra o Inter ainda neste domingo. A Atalanta ficou para trás no primeiro tempo devido a um gol de Hassane Kamara, mas revidou para vencer graças a um remate de Mario Pasalic e a um autogolo de Isaak Touré. Fiorentina e Lácio também empatou com Atalanta e Inter com 25 pontos na liderança da classificação. A Fiorentina venceu em casa por 3 a 1 Veronacom Moise Kean fazendo três gols para os Viola, cujo último gol veio com assistência do goleiro David de Gea. Mattia Zaccagni marcou o único gol da vitória da Lazio por 1 a 0 fora em Monza.

Na Espanha, Julián Alvarez marcou em um contra-ataque no segundo tempo para dar Atlético Madrid uma vitória por 1 a 0 em Real Maiorca na Liga Espanhola. É a quarta vitória consecutiva em todas as competições da equipa orientada por Diego Simeone. O Atlético está em terceiro na tabela com 26 pontos, um atrás do Real Madrid, que está em segundo, e sete atrás do líder Barcelona, ​​que tem um jogo a menos contra o Real Sociedad ainda neste domingo.

Nantes reagiram com “profunda indignação” depois que o internacional galês Sorba Thomas foi submetido a insultos racistas nas redes sociais. Thomas, que está emprestado ao time da Ligue 1 vindo do Huddersfield, entrou como reserva tardia na derrota de sábado por 3 a 2 para o Lens, antes de ser substituído.

Um comunicado do clube divulgado no domingo dizia: “O FC Nantes expressa a sua profunda indignação pelos insultos racistas a que SorbaThomas foi submetido após o jogo contra o RC Lens nas redes sociais. O clube deseja dar o seu apoio total e inabalável ao seu jogador.”

Thomas marcou um gol em 11 jogos nesta temporada pelo Nantes, que começou sua campanha conquistando sete pontos nos três primeiros jogos, mas venceu três nos últimos oito.