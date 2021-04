Galvez goleia Londrina e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20

Fazia tempo que o futebol acreano não produzia uma boa notícia. O jejum de eliminações e derrotas foi interrompido neste sábado, 24, pela garotada do Galvez.

Em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil Sub-20, no estádio Florestão, o Imperador não tomou conhecimento do Londrina (PR) e aplicou uma goleada de 5 a 1.

O time acreano ainda saiu atrás do placar, quando logo no início da partida Pedrinho abriu o placar para o time paranaense. O Galvez conseguiu reverter o prejuízo ainda no primeiro tempo com 2 gols de Marllon, um de Tallis e outro de Wanderson Martins. O time acreano foi para o intervalo já goleando o Londrina por 4 a 1.

Na segunda etapa, o time acreano administrou o resultado e ainda conseguiu ampliar o placar com mais um gol de Tallis. Final de jogo, vitória sem contestação do Galvez por 5 a 1. Com a classificação, o Imperador segue na competição e vai enfrentar o Atlético (MG) no próximo dia 5 de maio em Belo Horizonte.