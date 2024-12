Ganenses dão ao ex-presidente Mahama a chance de eclipsar seu legado instável | Gana

Eromo Egbejule in Abidjan



TA Comissão Eleitoral do Gana deveria anunciar os resultados oficiais das eleições presidenciais de sábado até terça-feira. Mas na manhã de domingo, Mahamudu Bawumia, o vice-presidente do país e porta-bandeira do governante Novo Partido Patriótico (NPP) e a sua equipa de campanha já tinham visto o suficiente. desistir.

“Os dados da nossa própria compilação interna dos resultados indicam que… John Mahama venceu as eleições presidenciais de forma decisiva”, disse ele numa conferência de imprensa depois de pedir ao seu rival que cedesse. Na segunda-feira, a comissão confirmou o resultado: o ex-presidente do Congresso Nacional Democrático (NDC) tinha de facto vencido com 56% dos votos contra 41% de Bawumia.

A derrota do NPP – por uma das maiores margens da história recente – foi vista como um referendo sobre o desempenho do governo cessante. Os comentaristas presumiram que os ganenses estavam suficientemente descontentes com a situação para reeleger Mahama, a quem eles expulsaram sem cerimônia em 2016 – a primeira vez que um titular foi destituído.

O regresso do antigo presidente à sua terceira tentativa também fez dele a primeira pessoa no estado da África Ocidental a vencer dois mandatos não consecutivos.

Mas desta vez as eleições também seguiram um padrão que os eleitores mantiveram cuidadosamente desde o regresso à democracia multipartidária em 1992: todos os governos que cumpriram dois mandatos de quatro anos foram substituídos pela oposição.

As dificuldades económicas foram um factor importante: a certa altura, a inflação chegou aos 50% e o cedi caiu para mínimos históricos, enquanto o número de impostos aumentou. Uma purga no sector bancário que foi saudada pelos economistas, mas que levou à perda de milhares de empregos, também irritou os eleitores, tal como um governo inchado no qual serviram vários familiares do presidente e membros do partido no poder.

Desde a independência do Gana em 1957, o Gana recebeu 17 resgates do Fundo Monetário Internacional, segundo Theophilus Acheampong, economista e professor associado da Universidade de Aberdeen.

Portanto, um sinal claro de que o governo estava a sair foi a forma como conduziu as negociações com o FMI para um pacote de resgate de três anos, no valor de 3 mil milhões de dólares, enquanto o país não cumpria as obrigações da dívida externa, disse o analista político Bernard Tutu Boahen.

“Foi precedido pelo facto de o governo não ter dito a verdade aos ganenses, no sentido de que quando o presidente disse que o governo não iria embarcar em nenhuma viagem do FMI, o ministro das finanças veio fazer um anúncio de que eles tomaram a decisão de ir, ” ele disse.

Isso custou muita boa vontade ao governo. Os reformados manifestaram-se numa série de protestos na capital em 2023 sobre benefícios atrasados ​​resultantes de um controverso programa de troca de dívida introduzido como parte das condições de acesso ao mecanismo do FMI.

Tudo isto contribuiu largamente para a apatia nas eleições, dizem os especialistas.

O NPP, considerado esmagadoramente povoado e apoiado pelos Akans, o maior grupo étnico do Gana, apresentou desta vez Bawumia, um candidato do norte – a mesma região do antigo presidente. Mas o seu companheiro de chapa era um príncipe da região de Ashanti, a principal base dos Akans, para obter o seu apoio.

“Nas duas últimas eleições, as taxas de participação eleitoral no Gana ultrapassaram os 70%”, disse Boahen. “O recente, realizado em 2020, teve uma taxa de participação de cerca de 79%, mas este caiu para 60,9%. Agora, no reduto do NPP no poder, que é a região de Ashanti, a apatia era tão elevada que a taxa de participação rondava os 35%.

Além disso, testemunhas e especialistas dizem que o NDC aprendeu com as suas derrotas anteriores e promulgou uma série de estratégias para vencer as eleições. Uma delas foi a mobilização de seus apoiadores para ficarem atentos e acompanharem o processo para evitar qualquer adulteração das cédulas.

“Colocamos em prática estratégias superiores de combate à fraude e estamos a monitorizar todos os funcionários da comissão eleitoral e os seus colaboradores”, disse um porta-voz do NDC, Abass Nurudeen. disse na véspera das urnas.

No fim de semana, os apoiantes do NDC celebraram em todo o país com as cores verde, branca e vermelha do seu partido. Mas muitos alertam que para Mahama – que legalmente só pode cumprir um mandato de quatro anos – a lua-de-mel será curta enquanto ele tenta consertar a economia e eclipsar o legado manchado do seu primeiro mandato.

Para ter sucesso, terá de “controlar os burocratas políticos que podem querer explorar o regresso ao poder para os seus fins materiais egoístas”, disse Lloyd Adu Amoah, professor de ciências políticas na Universidade do Gana. “Se esta segunda tentativa de chegar à presidência também for desperdiçada, Mahama certamente não terá ninguém para culpar além de si mesmo.”