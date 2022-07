Gari é tirado de dentro de carro e morto a tiros em cidade no interior do Acre

O gari João Delmiro Batista, de 25 anos, foi morto na manhã desta quinta-feira (21) no Segundo Distrito de Sena Madureira, no interior do Acre. De acordo com a polícia, ele estava no carro da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) com seus colegas, quando foi retirado e executado na via pública. As testemunhas já estão sendo ouvidas na delegacia.