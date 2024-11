Gaúcha tem DNA com 99,9% de chance de ser filha de Brizola – 02/11/2024 – Poder

James Cleverly diz que não servirá no gabinete paralelo enquanto os conservadores se preparam para anunciar o vencedor do concurso de liderança

Bom dia. Os membros do partido conservador escolheram um novo líder e o vencedor será anunciado pouco depois das 11h, num evento em Londres. Isto só aconteceu quatro vezes desde que William Hague mudou as regras há um quarto de século para garantir que os membros, e não os deputados, tomassem a decisão final sobre quem deveria ser o líder. O processo nem sempre funcionou muito bem – houve uma taxa de insucesso de pelo menos 50%, diria a sabedoria convencional – o que é uma das razões pelas quais Hague pensa sua mudança de regra foi um erro.

Os dois fracassos óbvios foram Iain Duncan Smith, que foi eleito líder em 2001, mas substituído dois anos depois, depois de os deputados concluírem que ele não estava à altura do cargo, e Liz Truss, que durou apenas dois meses. A decisão dos membros de eleger David Cameron em 2005 é geralmente vista como boa, porque ele conduziu o seu partido de volta ao poder e obteve uma segunda e surpreendente vitória eleitoral. Os membros também votaram em Boris Johnson em 2019; tal como Cameron, ele também acabou por ser um vencedor das eleições, mas o seu historial como primeiro-ministro foi tão terrível e causou danos tão duradouros à reputação do partido que é discutível que esta também foi uma má escolha.

Desta vez, os membros tiveram que escolher entre Kemi Badenoch, ex-secretário de negócios, e Robert Jenrick, ex-ministro da Imigração. Supõe-se muitas vezes que o candidato mais à direita vencerá sempre numa Liderança conservadora concurso, e isso ajuda a explicar o que aconteceu com Duncan Smith e Truss; os membros escolheram o direitista quando as pesquisas indicavam que um rival mais “centrista” teria sido mais popular entre os eleitores flutuantes e o público em geral. Mas esta disputa foi incomum, pois ambos os candidatos na votação final concorreram como direitistas. James Cleverly, o antigo secretário dos Negócios Estrangeiros e antigo secretário do Interior, que foi o líder “moderado” na disputa e que foi o vencedor claro do “concurso de beleza” de liderança da conferência conservadora, foi inesperadamente nocauteado na votação final dos deputados.

Espera-se que Badenoch vença. Não houve nenhuma votação recente entre os membros (a votação é cara e o interesse da mídia no resultado do concurso não é exatamente enorme), mas o ConservadorCasa O site realiza pesquisas com membros do partido que sempre previram com segurança o vencedor em disputas de liderança e é o últimopublicado em 25 de outubro, disse que Badenoch estava confortavelmente à frente. Tinha ela com 55%, Jenrick com 31% e não sei com 14%.

Resultados da pesquisa de membros sobre liderança Fotografia: ConservativeHome

Meu colega Ester Addley escreveu perfis dos dois candidatos que estão aqui.

Hoje vou concentrar-me quase inteiramente na disputa pela liderança conservadora, embora possa cobrir também algumas outras políticas do Reino Unido. Os resultados serão anunciados num evento em Londres, onde Richard Fuller, o presidente do partido, dirá algumas palavras, e Bob Blackman, presidente do Comité de 1922, revelará o vencedor. O novo líder fará então um breve discurso.

A dada altura, o novo líder terá de nomear um gabinete paralelo, mas ainda não está claro quando isso acontecerá. Uma pessoa, porém, não estará disponível; Inteligentemente disse que quer permanecer na bancada. A revelação veio um artigo por Lucy Fischerque o entrevistou para o artigo “Lunch with the Financial Times” de seu jornal. Ela escreve:

(inteligentemente) votou na disputa pela liderança, mas não confirmará se apoiou Badenoch ou Jenrick. Ele recusa-se resolutamente a criticar – e muito menos criticar – qualquer um dos candidatos, admitindo apenas que nem “sempre concorda” com eles. Todos os três indicaram que previam um estado menor e impostos mais baixos. Mas Cleverly não partilhava a cruzada de Badenoch contra a ideologia “acordada”, ao mesmo tempo que divergia de Jenrick quanto às suas promessas de abandonar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e de reduzir radicalmente a migração interna líquida para “dezenas de milhares” de pessoas anualmente. Embora insista que fará tudo o que puder para garantir que o vencedor seja um “sucesso estrondoso”, ele revela que o fará a partir da bancada por enquanto – ele não está planejando servir na equipe do próximo líder como ministro paralelo.

