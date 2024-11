Giannis Antetokounmpo faz 59 e Bucks vence Pistons

Com show de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks venceu o Detroit Pistons, nessa quarta-feira (13), por 127 a 120. Sem Damian Lillard, Bobby Portis e outros jogadores, o time da casa contou com noite inspirada de seu principal astro para conquistar o triunfo na prorrogação. Além disso, outras dez partidas movimentaram a noite da NBA.

Com a vitória, o Bucks “respirou”. Afinal, foi apenas a quarta vitória em 12 partidas disputadas na atual temporada. Ainda assim, foi o segundo triunfo seguido, após superar o Toronto Raptors na última terça-feira. No entanto, a equipe ainda está abaixo da zona de play-in da Conferência Leste. Isso porque ocupa a 12ª colocação. O time tira uma folga de dois dias e volta às quadras, no próximo sábado (16), contra o Charlotte Hornets.

Detroit, por outro lado, tem crescido na tabela em relação ao ano passado. Entretanto, não foi o suficiente para vencer Milwaukee após grande liderança no primeiro tempo. Foi a oitava derrota em 13 jogos em 2024/25. Apesar disso, o Pistons tem o suficiente para estar na décima posição, logo à frente do Bucks de Giannis Antetokounmpo na zona de play-in. A folga da equipe, porém, não será tão longa. O time visita o Toronto Raptors, já na próxima sexta-feira (15).

Então, confira como foi a vitória do Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, sobre o Detroit Pistons, de Cade Cunningham.

Bucks começa mal, mas Antetokounmpo domina

O primeiro tempo foi um símbolo dos vários problemas que o Milwaukee Bucks tem na temporada 2024/25. Um bom exemplo disso foram os 22 pontos dos 24 que o time anotou no primeiro quarto. Portanto, nenhum outro jogador acertou um arremesso no início do duelo. Os dois outros pontos foram de Brook Lopez na linha de lance livre.

No segundo quarto, os companheiros até começaram a aparecer para pontuar, mas foi a defesa que começou a fazer a diferença. Desde a execução falha no ataque com cinco erros levando a transição do rival, mas também com algumas desatenções e um time envolvido pela movimentação de bola de Detroit. Milwaukee foi para o intervalo perdendo por 13. Ainda nos primeiros minutos do segundo tempo, chegou a estar 18 pontos atrás.

Mas a partir daí, foi o rival que “engasgou” com muitos erros de ataque. E do outro lado, Milwaukee soube ser efetivo. Foram seis bolas de três no terceiro período, com Brook Lopez, Taurean Prince e Gary Trent Jr aparecendo. Ainda assim, Antetokounmpo marcou mais dez pontos e quatro assistências na parcial.

Entretanto, o drama estava reservado para a parte final. Em um quarto equilibrado, o Bucks chegou a ter algumas lideranças no placar. Mas erros de lado a lado não permitiram que nenhum time abrisse vantagem. No fim, um drama com uma falta polêmica de Antetokounmpo que levou Detroit a dois lances livres no último segundo do jogo. Mas o calouro Ron Holland não converteu.

Por fim, o grego marcou 11 pontos no último quarto. Além disso, matou bola de três, deu toco, enterrada e provou seu domínio na partida..

Detroit atira no próprio pé

Pode se dizer que, na maior parte do jogo, o Pistons teve o controle do confronto contra o Bucks, mesmo em meio ao show de Giannis Antetokounmpo. O primeiro tempo foi da equipe foi muito bom. Afinal converteu oito bolas triplas em 13 tentativas. Da mesma forma, teve apenas seis erros de ataque. O time sofria com Antetokounmpo e não encontrou respostas durante toda a noite. Mas erros próprios passaram a ser problema para Detroit.

O Pistons começou o terceiro período muito bem, mas da metade do período voltou a cometer erros que custaram outras vitórias em outros momentos. Desperdícios de ataque que deram a transição e o ritmo que Milwaukee procurava. Então, após liderar por 18, entrou no último quarto perdendo.

Cade Cunningham tentou chamar o jogo no quarto período, marcando dez pontos e quatro assistências. Ainda assim, o time cometeu muitos erros. Sobretudo na reta final. E uma noite guardou um erro cruel. Ron Holland sofreu uma falta de Antetokounmpo com o relógio marcando um segundo para o fim do jogo. Marcação contestada, que rendeu fortes vaias do torcedor do time mandante. Nervoso, o calouro desperdiçou ambos.

Então, foi um golpe para o Pistons que passou a ser dominado por Giannis Antetokounmpo e pelo Bucks. O time não encontrou ritmo alguns no ataque nos cinco minutos de prorrogação. E quando conseguiu algumas infiltrações, o camisa 34 e o pivô Brook Lopez estavam lá para fechar a porta. Uma derrota com sabor amargo para Detroit, que teve tudo para vencer.

(5-8) Detroit Pistons 120 x 127 Milwaukee Bucks (4-8)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 35 7 11 2 3 Malik Beasley 26 10 4 0 0 Ron Holland II 11 4 2 1 0 Marcus Sasser 11 0 1 1 1 Tobias Harris 10 8 5 1 2

Três pontos: 18-38; Beasley: 8-16

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 59 14 7 2 3 Brook Lopez 29 8 0 3 5 Taurean Prince 15 10 3 0 0 Gary Trent Jr. 11 4 3 2 0 Delon Wright 0 4 8 2 0

Três pontos: 15-35; Lopez: 5-8

Leia mais!

Além da vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Pistons de Cade Cunningham, a rodada dessa quarta contou com outros dez jogos. Então, confira os números das vitórias de Cavaliers, Thunder, Lakers, Celtics, Bulls, Magic, Rockets, Kings, Spurs e Blazers.

(5-6) Indiana Pacers 90 x 94 Orlando Magic (7-6)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 7 2 0 0 Bennedict Mathurin 23 12 0 1 0 Tyrese Haliburton 9 1 11 0 0 Myles Turner 11 2 1 2 2 Johnny Furphy 7 2 0 1 0

Três pontos: 10-30; Siakam: 4-6

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 29 3 6 1 1 Goga Bitadze 12 12 1 1 2 Jonathan Isaac 8 11 1 0 3 Kentavious Caldwell-Pope 10 5 3 0 0 Mo Wagner 10 2 0 0 0

Três pontos: 13-38; Wagner: 3-8

(10-3) Boston Celtics 139 x 111 Brooklyn Nets (5-7)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 36 9 10 0 0 Jaylen Brown 24 12 4 1 0 Payton Pritchard 23 6 8 2 1 Jrue Holiday 16 6 4 3 1 Sam Hauser 12 6 1 0 1

Três pontos: 22-46; Tatum: 5-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Ziaire Williams 23 6 1 1 1 Cam Thomas 17 3 3 1 0 Dennis Schroder 16 4 3 1 0 Keon Johnson 12 5 0 0 2 Jalen Wilson 11 5 4 1 0

Três pontos: 19-43; Johnson: 4-8

(5-7) Chicago Bulls 124 x 123 New York Knicks (5-6)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 31 7 8 2 1 Coby White 22 1 4 1 0 Nikola Vucevic 19 11 3 2 1 Patrick Williams 18 6 2 2 0 Ayo Dosunmu 16 3 6 2 1

Três pontos: 14-36; LaVine: 4-8

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 46 10 3 3 0 Jalen Brunson 24 3 8 0 0 Mikal Bridges 20 6 5 1 0 OG Anunoby 14 9 2 0 2 Cameron Payne 11 0 2 3 1

Três pontos: 15-37; Towns: 6-12

(13-0) Cleveland Cavaliers 114 x 106 Philadelphia 76ers (2-9)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 25 5 6 0 0 Donovan Mitchell 23 13 9 2 0 Evan Mobley 14 7 1 1 0 Jarrett Allen 11 12 1 1 0 Isaac Okoro 9 2 0 2 0

Três pontos: 16-40; Mitchell: 5-13

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 34 2 10 2 0 Kelly Oubre Jr. 20 6 0 0 1 Caleb Martin 18 7 1 2 0 Reggie Jackson 13 4 4 1 0 Guerschon Yabusele 10 9 5 1 0

Três pontos: 14-43; McCain: 6-13

(3-9) New Orleans Pelicans 88 x 106 Oklahoma City Thunder (10-2)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 18 6 6 1 0 Trey Murphy III 14 2 2 0 0 Jamal Cain 11 4 1 0 0 Yves Missi 10 10 2 0 0 Brandon Boston Jr. 8 10 4 2 1

Três pontos: 9-37; Ingram: 4-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 31 6 7 4 2 Shai Gilgeous-Alexander 29 5 5 2 2 Lu Dort 11 3 1 2 1 Aaron Wiggins 10 5 3 0 0 Kenrich Williams 7 1 0 0 1

Três pontos: 15-39; Williams: 4-7

(6-6) Los Angeles Clippers 103 x 111 Houston Rockets (8-4)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 19 6 7 3 0 Terance Mann 14 7 3 2 2 Norman Powell 13 5 3 1 0 Kris Dunn 11 4 8 2 0 Derrick Jones Jr. 11 2 1 1 0

Três pontos: 14-38; Harden: 3-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 21 7 5 0 0 Amen Thompson 18 11 2 2 1 Tari Eason 18 10 1 1 2 Fred VanVleet 15 5 5 2 2 Alperen Sengun 13 11 6 1 4

Três pontos: 15-40; Green: 5-14

(2-8) Washington Wizards 130 x 139 San Antonio Spurs (6-6)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 42 2 6 2 0 Corey Kispert 19 2 2 0 0 Jonas Valanciunas 16 13 2 0 2 Bub Carrington 13 5 5 0 0 Kyshawn George 12 3 5 2 0

Três pontos: 18-44; Poole: 6-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 50 6 2 1 3 Devin Vassell 17 2 3 1 1 Julian Champagnie 12 5 2 1 0 Chris Paul 9 3 11 3 0 Harrison Barnes 10 7 2 0 1

Três pontos: 18-44; Wembanyama: 8-16

(6-6) Minnesota Timberwolves 98 x 106 Portland Trail Blazers (5-8)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 24 4 4 4 1 Julius Randle 20 10 2 0 0 Naz Reid 15 3 2 1 1 Nickeil Alexander-Walker 13 4 3 3 0 Rudy Gobert 12 11 0 0 0

Três pontos: 7-39; Alexander-Walker: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 33 6 1 0 0 Donovan Clingan 17 12 1 0 8 Dalano Banton 13 2 5 2 1 Toumani Camara 11 8 1 3 0 Scoot Henderson 11 4 5 2 0

Três pontos: 9-25; Sharpe: 3-10

(9-3) Phoenix Suns 104 x 127 Sacramento Kings (7-5)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Okogie 25 8 1 2 0 Devin Booker 18 3 5 2 0 Tyus Jones 10 2 8 0 0 Jusuf Nurkic 3 11 1 3 0 Ryan Dunn 10 3 1 1 2

Três pontos: 13-43; Okogie: 3-4

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 29 6 10 2 1 Kevin Huerter 22 6 5 3 0 Keegan Murray 17 4 1 0 1 Trey Lyles 13 5 3 0 0 Domantas Sabonis 11 10 9 0 1

Três pontos: 15-28; Sabonis: 3-3

(7-5) Memphis Grizzlies 123 x 128 Los Angeles Lakers (7-4)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 29 7 1 2 1 Santi Aldama 15 7 5 3 1 Scotty Pippen Jr. 15 3 3 3 1 Marcus Smart 15 2 6 1 1 Zach Edey 12 8 1 1 1

Três pontos: 12-33; Kennard: 4-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 35 12 14 1 0 Anthony Davis 21 14 3 0 3 Rui Hachimura 19 7 3 1 1 Dalton Knecht 19 2 3 1 0 Austin Reaves 18 2 6 1 0

Três pontos: 20-41; Knecht: 5-5

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA