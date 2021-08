Gladson descarta voltar a fechar comércio no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 23, que vai se reunir com o Comitê de Acompanhamento da Covid-19 para endurecer as medidas contra as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina que combate o coronavírus.

Segundo ele, uma das medidas drásticas a ser tomada pelo governo será dificultar o deslocamento das pessoas não vacinadas aos municípios dentro do estado. “Quem achar ruim, que ache. Vou tomar mais medidas severas para quem ainda não tomou a segunda dose porque não quer, não vamos tapar o sol com a peneira, as pessoas não estão dando importância, a pandemia não acabou”, declarou.

Em relação ao surgimento dos primeiros casos da variante Delta no Acre, Cameli garantiu que não deverá efetuar novas medidas de combate ao vírus, como por exemplo, o fechamento do comércio e demais atividades. “Eu vou criar medidas para quem não tomou o imunizante, mas não vamos baixar decreto não”, explicou.

Com informações de Ac24horas