Governo decide cancelar desfile de 7 de Setembro no Acre devido a nova variante Delta

Durante a solenidade de entrega das ambulâncias em frente ao Palácio Rio Branco nesta segunda-feira, 23, o governador Gladson Cameli afirmou que decidiu cancelar o desfile cívico em alusão às comemorações da Independência do Brasil no dia 7 de Setembro.

O gestor destacou que a razão para a suspensão do desfile que só foi realizado em sua gestão no ano 2019, vai ocorrer pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de Covid-19. “Eu estava me planejando para fazer o desfile de 7 de Setembro e já mandei suspender para não colocar em risco todo um trabalho feito pela equipe de governo. Eu preciso atingir minha meta que é vacinar 100% da população”, argumentou.

O evento do dia 7 de setembro aconteceria na avenida Getúlio Vargas, no Centro da Capital.