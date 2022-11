Goleiro de 19 anos sofre mal súbito durante partida de futebol e morre em Rio Branco

“O Galvez Esporte Clube informa, que o atleta da equipe sub 20, o goleiro, Felipe Dias Albuquerque, de 19 anos, teve um mal súbito durante uma pelada na parte da noite deste sábado, com seus amigos. Ele foi atendido pela equipe médica do SAMU e encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco com uma Parada Cárdico Respiratória, mas não resistiu e foi a óbito. O atleta chegou ao Imperador no mês de setembro, para integrar o elenco campeão estadual deste ano e representante do Estado do Acre na Copa SP de Futebol Jr. Ele nunca apresentou qualquer sintoma de problemas de saúde. O departamento de assistência social do clube já está fazendo o acompanhamento e estará providenciando o atendimento psicológico para o elenco que treinava com o atleta. O Galvez se solidariza com a família enlutada e lamenta profundamente essa inestimável perca”