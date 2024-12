Governador Gladson Cameli prestigia formatura de Aspirantado do 4º Batalhão de Infantaria de Selva

Fhaidy Acosta



O governador Gladson Cameli prestigiou a Formatura de Aspirantado da 1ª Turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) realizada neste sábado, 7, no pátio do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) ” Batalhão Plácido de Castro”. Durante a solenidade de formatura, dos 19 alunos do NPOR, Cameli fez a entrega da espada ao aluno 01 da turma dos aspirantes recém-formados.

“Estamos participando da solenidade da primeira turma de oficiais que hoje concluem o seu curso. Com a formatura desses guerreiros, o Acre passa a ficar em igualdade com os demais estados da Federação. E quero agradecer todo o comando da Amazônia, o ministro da Defesa e o próprio presidente da República que deram essas condições para que possamos cada vez mais proteger a nossa Amazônia, unidos juntamente com todas as ações que vem a cuidar da vida das pessoas”, destacou Cameli.

O aspirante Rodrigo Rocha, 19 anos, foi o primeiro colocado em sua turma, alcançando as melhores notas durante o curso de formação. “Acho que representa um marco muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Além de dar muito orgulho para minha família, me acrescenta muito na minha carreira, me sinto realmente privilegiado. Com certeza foi bênção de Deus na minha vida. Pude participar da seleção que foi justamente no ano em que eu iria servir o serviço militar obrigatório, no qual consegui passar pela classificação para entrar no curso e consegui lograr o êxito”, destacou Rocha.

Considerando a importância do curso e da formatura, o comandante militar da Amazônia, general de Exército Costa Neves veio participar da formatura. “Hoje é um dia muito festivo para o Exército Brasileiro aqui no estado do Acre. Rio Branco era a única capital de estado que não tinha um núcleo de preparação de oficiais da reserva. E o empenho do Exército Brasileiro, reconhecendo a importância desse estado, a importância da Amazônia para o nosso Brasil, criou esse núcleo de preparação de oficiais. E hoje é a formatura da primeira turma”.

O aspirante Filipe Oliveira, 19 anos, relatou a emoção em participar da primeira turma formada em solo acreano. “É uma felicidade para toda a turma em participar da primeira turma de oficiais aqui do Exército Brasileiro, formada em sola acreano. Foi um curso difícil, a gente estudou bastante, mas foi gratificante para todos nós. Nós criamos os valores que o Exército preza, com a honestidade, e todos os valores que vão agregar muito a nossa vida pessoal e profissional futuramente”, pontuou.

O comandante do Comando de Fronteira Acre, 4º Batalhão de Infantaria de Selva, e diretor de Ensino do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Acre, o coronel Elmir Xavier, salientou. “Esse é um evento histórico, não só para o Exército Brasileiro, mas como para o Estado do Acre. Nós estamos então com a primeira turma pioneira de jovens aspirantes oficiais acreanos, justamente uma população que lutou para pertencer ao Brasil e esse coroamento era o único Estado do Brasil que não tinha o ensino do Exército, vamos dizer assim, e hoje nessa data está marcando a concretização de um projeto que começou em 2015. O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva forma jovens oficiais do Exército Brasileiro, mas não só preparando-os para a guerra, mas agrega a eles competências, atributos e valores que vão levar para o resto das suas vidas”, afirmou o comandante do 4º BIS.

No tocante à parceria com o governo do Estado, Cel. Xavier enfatiza: “Essa parceria, essa relação institucional, ela é muito forte e a gente só tem a agradecer tanto nas ações do Braço Forte, nas operações militares, com a Secretaria de Segurança e Justiça, e aí o Gefron, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, como com a mão amiga, com a Secretaria de Saúde, levando também saúde, apoio médico, odontológico, para a população acreana e inclusive indígenas no estado do Acre”, frisou.

Com relação ao trabalho colaborativo entre as forças militares e a gestão estadual, Cameli pontuou. “Temos essas parcerias e estamos fazendo uma grande obra, que é a pista de pouso e decolagem, que é o aeródromo de Santa Rosa do Purus, que está bem avançado e será concluído nos próximos meses. E eu, como governador, quero aumentar essas parcerias. Nós precisamos da presença das forças militares, desses guerreiros do Exército, que além da fronteira, nós temos as questões naturais e contamos sempre e juntos com todas as forças estaduais e federais.”

Sobre o papel do Exército e o marco histórico para o Acre, Costa Neves, acrescentou: “Este é um dia muito significativo para todos nós, para o Exército Brasileiro, que marcar ainda mais a nossa presença na defesa das nossas fronteiras, na participação do desenvolvimento sustentável e na proteção dos Amazônidas, bem como para os familiares desses jovens que se formam hoje. Orgulhosos de aprenderem a consolidarem os valores do Exército Brasileiro e levar para toda a sua vida. Eles serão pontas de lança do Exército Brasileiro onde quer que estejam, sempre exaltando os valores da nossa caserna, o ethos militar e o orgulho de ser soldado de Caxias”, explicou.

