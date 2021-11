Governo convoca 87 professores aprovados em processos seletivos da Educação

O governo do Estado tornou publica nesta quarta-feira, 3, a convocação de 87 professores aprovados em processos seletivos para os projetos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Ensino Regular.

Os convocados devem comparecer munidos de documentação listada nos editais até o dia 12 de novembro de 2021, das 7h30 às 13h30, nos núcleos dos respectivos municípios, listados nos editais.

Para mais informações sobre esses e outros processos seletivos os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), pelo número (68) 3213-2331 e com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) pelo número (68) 3215-4031, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou ainda pelo endereço eletrônico: [email protected]

Zen.

Com informações de Ac24horas