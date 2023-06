Governo destina R$ 400 mil para Prefeitura de Tarauacá

Nesta sexta-feira (10), os partidos que não compõem a base da atual prefeita se reuniram para discutir uma grande aliança para eleições de 2024.

O grupo, composto pelo presidente da Câmara de Tarauacá, Pedro Cláver, o ex-vice-prefeito Chagas Batista e o vereador Dikim, participou de uma reunião com a ex-prefeita Marilete Vitorino.

Segundo o vereador Pedro Claver, todas as conversas realizadas foram muito produtivas. Além disso, o grupo de vereadores que compõe a base de oposição na Câmara.

“Estamos todos unidos para realizar uma futura aliança com a maioria dos partidos políticos e temos conversado com ex-prefeito Rodrigo Damasceno e agora com a ex-prefeita Marilete para que possamos está unidos”.

Para o ex- vice prefeito e ex- vereador, Chagas Batista, que quase sempre esteve em lado oposto da ex-prefeita, Marilete, a conversa reforça a proposta de uma aliança substancialmente forte para vencer as eleições.

” A nossa conversa com a ex-prefeita Marilete, foi muito importante. Pequenas divergências do passado são bem menores que nosso sonho de uma cidade melhor e mais humana . O grupo que governa hoje nosso município representa o que há de mais fisiológico, atrasado e insensível os dilemas dos tarauacaenses. Vamos conversar todos que não estão vinculados a atual gestão”.

De acordo com o vereador Dikim o grupo está ser fortalecendo com seis vereadores e dois ex-prefeitos, ex-vice-prefeito e outras lideranças políticas forte do município.

Com informações do Extra do Acre