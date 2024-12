Governo do Acre investe R$ 900 mil em pavimentação do Pátio do Imac em Rio Branco

Gabriel Freire



O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 5, as obras no pátio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O objetivo é melhorar a infraestrutura do local, proporcionando condições adequadas para o trabalho e atendimento aos usuários.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que os serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem são fundamentais para garantir maior segurança e acessibilidade ao Imac. O investimento é de R$ 900 mil, proveniente de recursos próprios do estado.

“Mais uma obra é iniciada, e seguimos cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli, que investe na infraestrutura das instituições públicas. Um ambiente bem estruturado contribui para a eficiência dos serviços prestados à população”, afirmou.

A intervenção facilitará o deslocamento de veículos e pessoas, criando um ambiente mais organizado e seguro para funcionários e visitantes. A ação reflete a preocupação do governador em atender às necessidades das instituições que fortalecem o setor público do Acre.

Com a conclusão da pavimentação, espera-se que o Imac opere com maior eficiência, contribuindo para o desenvolvimento do estado. A obra exemplifica o esforço contínuo do governo, por meio do Deracre, em aprimorar a infraestrutura pública e a qualidade do atendimento à população acreana.

Visualizações: 3