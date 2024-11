Governo do Acre realiza visita técnica para troca de informações relacionadas a políticas estaduais de restauração e reposição florestal em Rondônia

Ingrid Andrade



O governo do Acre efetuou o pagamento de aproximadamente R$ 30 milhões para o Bolsa Qualificação, contemplando 7.187 servidores da saúde. O benefício visa valorizar esses profissionais, que atuam em órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e o Instituto de Gestão da Saúde do Acre (Igesac).

Com um valor médio de R$ 4.100 por servidor, o crédito será disponibilizado no dia 9 de novembro, para contas no Banco do Brasil, e até 11 de novembro para as demais. A criação do Bolsa Qualificação reforça o compromisso do governo com a capacitação dos trabalhadores da saúde, assegurando melhores condições de trabalho e incentivando o desenvolvimento profissional.

Durante anúncio, o governador Gladson Cameli destacou a importância de investir nesses profissionais em meio ao aumento das demandas de saúde. Esse incentivo busca oferecer condições para a qualificação contínua, beneficiando a população com um atendimento mais especializado e humanizado.

O pagamento está restrito a uma concessão por servidor, excluindo cargos exclusivamente comissionados. As despesas serão financiadas pelo Fundo Estadual de Saúde (Fundes), conforme o orçamento de 2024, sem necessidade de créditos adicionais. Essa iniciativa integra o conjunto de ações estratégicas do governo para fortalecer a rede de saúde do estado, promovendo o reconhecimento financeiro e incentivando o crescimento profissional dos servidores.

Visualizações: 2