Governo e Prefeitura de Rio Branco se reúnem com representantes de famílias acampadas na Aleac para buscar soluções

Jairo Carioca



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), quer aprimorar o fomento ao empreendedorismo nos municípios e, dessa forma, promover a economia e o desenvolvimento regional de modo sustentável. A proposta foi apresentada pelo titular da pasta, Assurbanipal Mesquita, durante o 5º Congresso das Associações Comerciais e Empresariais, no auditório do Sebrae em Rio Branco, no início da noite desta quinta-feira, 12.

Em sua palestra, Mesquita falou dos fatores internos e externos que influenciam o funcionamento, o desempenho e as estratégias de uma organização, estado ou país, fatores que, segundo o gestor, “podem incluir aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos, tecnológicos, legais e ambientais, bem como os recursos e capacidades internas da organização”.

Foram abordados ainda os desafios para tornar os municípios acreanos atrativos aos ambientes de negócios, entre eles, o desafio ambiental, o Acre tem 49% de suas áreas protegidas. “Esta é a pauta do momento, é preciso buscar soluções inovadoras, tornar as cidades inteligentes, e isso exige o esforço coletivo”, destacou Mesquita.

Entre as obras executadas pelo Estado que são fundamentais ao processo de desenvolvimento, foram citadas a construção do anel viário entre Brasileia e Epitaciolândia, a infovia que interliga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, a reconstrução da BR-364 em parceria com o governo federal, a internalização dos aeroportos por meio da concessionária Da Vinci e a matriz energética na rota Cruzeiro do Sul, exemplos do que Mesquita classificou como movimento de união interinstitucional em torno do setor produtivo.

“São pautas executadas por meio de um debate contínuo entre o Estado e as associações e federações do setor produtivo. O Fórum Empresarial está conectado com o protagonismo empresarial; isso tem contribuído para fortalecer o ambiente de negócios e o crescimento do PIB mostra que estamos no caminho certo”, observou.

A retomada da agenda de integração com o Peru e a Bolívia também foi ponto de discussão. O Estado prepara as cidades por onde passa a Rota Quadrante Rondon, que liga o Acre ao Pacífico, para os impactos positivos do corredor de exportação e importação.

“O corredor já é conhecido como “rota do futuro, devido ao seu potencial para impulsionar a integração regional e internacional. É preciso melhorar os serviços dos municípios cortados pela Quadrante Rondon, prepará-los para novas demandas de desenvolvimento, com geração de emprego e renda”, analisou o gestor.

Para Assurbanipal Mesquita, o protagonismo agora é empresarial, uma vez que os avanços em áreas prioritárias estão sendo garantidos pelo Estado. “O governador Gladson Cameli está comprometido com as entregas, lidera todo esse processo e cobra inovação. O protagonismo está nas mãos dos empresários, para ajudar ainda mais alavancar o setor econômico”, afirmou.

