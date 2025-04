Governo inaugura laboratório para impulsionar ideias inovadoras na administração pública

Vinicius Charife



Buscando promover a formação cidadã e ética por meio da conscientização sobre os impactos da corrupção, estudantes acreanos estão sendo educados contra a corrupção nas escolas da rede estadual de ensino. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), e o Ministério Público do Acre (MPAC) planejaram a edição 2025 do projeto “Eu Digo Não à Corrupção”, que já transformou 2.500 alunos em fiscais mirins do bem público. O encontro contou com a presença da promotora de Justiça Myrna Mendoza, idealizadora da iniciativa, que conversou com o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, e o secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates.

A ação, que vem sendo desenvolvida desde 2023, tem como objetivo conscientizar a juventude sobre as práticas cotidianas de corrupção e incentivar a formação de valores éticos. A principal atividade do projeto é o concurso de redação, voltado para alunos do 3º ano do ensino médio, que no último ano premiou os melhores textos com medalhas, certificados e aparelhos celulares. Apresentações culturais, rodas de conversa e debates integram a programação anual do projeto.

Durante a reunião, foram apresentadas sugestões para ampliar o alcance e a efetividade da iniciativa. Dentre elas, destacam-se a inclusão de novos municípios, o fortalecimento da presença da cultura nas atividades e o reconhecimento ampliado aos professores-tutores, que desempenham papel fundamental na orientação dos estudantes. “Nosso desafio é construir uma juventude mais consciente, que compreenda seu papel na transformação social e no combate à naturalização da corrupção”, afirmou o secretário Aberson Carvalho.

Carvalho reforçou o compromisso da SEE com a continuidade e o fortalecimento do projeto, destacando que a educação precisa dialogar com temas sensíveis à formação cidadã. “O ‘Eu Digo Não à Corrupção’ é uma oportunidade de preparar nossos jovens para fazerem escolhas éticas e responsáveis, dentro e fora da escola”, completou.

Com o compromisso renovado entre MPAC, SEE e Assembleia Legislativa do Acre, a expectativa é de que a edição 2025 do projeto seja ainda mais abrangente, com a divulgação do calendário oficial de atividades em breve, e lançamento previsto para o segundo semestre.

