Governo oferece curso para mulheres da Segurança Pública no Juruá

Aline Querolaine



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está promovendo um curso voltado exclusivamente para as mulheres das forças de segurança pública do Vale do Juruá. A capacitação teve início na manhã desta segunda-feira, 21, no auditório do Ministério Público, em Cruzeiro do Sul, e será encerrada no sábado, 26.

Destinada a policiais penais, militares, civis e ao Corpo de Bombeiros, a iniciativa tem como objetivo não apenas aprimorar a qualificação dessas profissionais, mas também reforçar o compromisso do Estado com a valorização das mulheres no serviço público, setor tradicionalmente mais ocupado por homens.

Segundo o instrutor Joel Costa, sargento da Polícia Militar, a formação é fundamental para o aprimoramento das habilidades técnicas e para o desenvolvimento de lideranças femininas nas forças de segurança. “As mulheres estão assumindo um papel cada vez mais relevante na segurança pública, e esse curso é uma forma de garantir que estejam preparadas para os desafios que encontram no cotidiano. Queremos capacitá-las para enfrentar situações de risco com mais confiança e eficiência”, informou o sargento.

Uma das participantes do curso, a sargenta Elivania Lima, da Polícia Militar, destacou a importância da iniciativa: “É muito gratificante ver que o Estado está investindo em nós. Além de aprender novas técnicas, estamos fortalecendo a união entre as mulheres das diversas corporações. Isso nos motiva e nos faz sentir ainda mais valorizadas no nosso papel de proteger a sociedade”.

