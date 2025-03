Maria Fernanda Arival



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e da Coordenação Estadual do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), promove a palestra “Mãos que transformam: arte em cada detalhe”, em alusão ao Dia Nacional do Artesão, comemorado em março.

O evento acontece em 2 de abril, às 8h30, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, com um momento de descontração e coffee break. A programação inclui a apresentação de diretrizes nacionais do artesanato, com palestra ministrada pelo educador e gestor de projetos, Aldemar Maciel.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, ressalta que ações como o workshop valorizam o artesão como empreendedor. “Vamos comemorar o Dia do Artesão com muito conhecimento, em uma programação especial, com palestra e apresentação de diretrizes nacionais do artesanato. Com essa ação, além de comemorar, ressaltamos a importância de cada mão talentosa que transforma matérias-primas em obras de arte, que leva o nome do nosso estado para o Brasil e o mundo”, diz.

Minibio do palestrante

O palestrante Aldemar Maciel atua no Sebrae como gestor de projetos voltados ao desenvolvimento do artesanato e tem experiência em gestão de comércio varejista, turismo e cultura. Aldemar atuou na estruturação do setor artesanal por meio da criação de novos produtos, produção dos primeiros três catálogos do artesanato e tem foco na valorização do artesanato e integração, com segmentos como economia solidária, cultura e turismo.

Serviço:

O que: Workshop Mãos Que Transformam

Onde: Auditório do Sebrae Acre, Av. Ceará, 3693, Jardim Nazle, Rio Branco.

Quando: Quinta-feira, 2 de abril de 2025

Horário: 8h30







The post Governo promove workshop em comemoração ao Dia Nacional do Artesão appeared first on Noticias do Acre.





Leia Mais: Agência do Acre