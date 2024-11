Grande número de vítimas em um ano de ataques israelenses ao Líbano | Israel ataca o Líbano

Os EUA impuseram sanções a 21 venezuelanoautoridades por seu papel na repressão aos protestos após a eleição presidencial em julho, disse um alto funcionário de Washington na quarta-feira.

Entre os alvos das sanções estão membros de Presidente venezuelano Nicolás Madurodo Gabinete, incluindo o ministro do Planejamento, Ricardo Jose Menedez, e o ministro das Comunicações, Freddy Alfred Nazaret, bem como os principais funcionários da inteligência, Alexis Jose Rodriguez e Javier Jose Marcano.

Washington diz que Maduro afirmou falsamente vitória na votação e que líder da oposição Edmundo Gonzalez é o presidente eleito.

“As ações repressivas de Maduro e de seus representantes após as eleições presidenciais venezuelanas são uma tentativa desesperada de silenciar as vozes de seus cidadãos”, disse Bradley Smith, subsecretário interino do Departamento do Tesouro, em comunicado.

O que a Venezuela disse?

A oposição da Venezuela, bem como vários países ocidentais e organizações internacionais, descreveram as eleições como pouco transparentes e apelaram à publicação integral dos boletins de voto.

O governo de Maduro classificou a última rodada de sanções como um “ato desesperado” tomado contra “patriotas”.

Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela disse que o país “rejeita com a maior firmeza” as últimas sanções do “governo cessante dos EUA contra o povo venezuelano e, em particular, um grupo de patriotas que se dedicaram a salvaguardar a paz, a estabilidade, a recuperação económica e unidade nacional face à violência fascista.”

Maduro reivindicou vitória nas eleições e desafiou os apelos nacionais e internacionais para divulgar números detalhados das pesquisas para apoiar a afirmação.

Entretanto, o país rico em petróleo enfrenta uma grave crise económica. Muitos venezuelanos enfrentam uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros bens básicos.

ftm/sri (Reuters, AFP)