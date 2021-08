Grave colisão quase parte moto ao meio e arremessa vítimas no asfalto

Uma colisão entre duas motocicletas deixou o mototaxista Sampaio de Moura Brandão, de 25 anos, e o entregador por aplicativo Thiago da Costa Leal, de 19 anos, gravemente feridos nesse domingo, 15, no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Pernambuco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com informações de um popular que presenciou o acidente, o mototaxista estava parado no semáforo. Quando o sinal ficou verde, o trabalhador saiu normalmente na sua preferência, quando o motoboy Thiago, que trafegava em uma moto modelo Factor, de cor preta, teria avançado o sinal vermelho, colidindo violentamente contra o mototaxista.

Com o impacto, a moto de Sampaio quase partiu ao meio e os dois motociclistas foram arremessados contra o asfalto e bateram as cabeças.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave. Segundo o Médico do SAMU, Sampaio precisou sofreu fraturas na perna esquerda e foi entubado.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia as motocicletas foram removidas por um guincho.