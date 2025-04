Greves israelenses frescos matam mais de 300 crianças – ONU – DW – 04/04/2025

Na segunda-feira, um tribunal francês encontrou o político de extrema direita Marine Le Pen culpado de peculato, condenando-a a quatro anos de prisão e uma proibição de cinco anos de procurar cargo eleito.

Era um veredicto ouvido em todo o mundo, pois a decisão barra essencialmente a três vezes esperançosa presidencial francesa e um ponto de partida da extrema direita da Europa de competir na corrida presidencial de 2027 da França-que estava se transformando em ser seu melhor chute ainda no melhor emprego do país.

Poucos se alegraram com as notícias. Seus apoiadores dizem que ela está sendo deliberadamente silenciada, enquanto alguns de seus críticos temem conseqüências políticas de longo alcance da decisão dos juízes.

À medida que a poeira se acalma após anos de preparações legais, um julgamento de meses de alto perfil e uma leitura de uma hora de um julgamento legal detalhado, o terremoto político da França pode estar apenas começando.

Crime e punição

O Partido de Le Pen prometeu buscar “todos os remédios possíveis” para a sentença, e Le Pen já entrou com um apelo. O Tribunal de Recurso de Paris disse na terça -feira que poderia emitir uma decisão assim que o verão de 2026. Até então, a proibição é efetiva imediatamente, mas não se refere à posição de Le Pen como legisladora, que atualmente tem permissão para manter.

A decisão de segunda -feira foi tomada por três juízes em um tribunal de Paris e com base em evidências apresentadas pelos promotores. O juiz principal do julgamento de Le Pen deixou claro que ela não tinha dúvida de que o político de extrema direita estava culpado de supervisionar um esquema de empregos falso no Parlamento Europeu, que viu milhões de euros no dinheiro dos contribuintes da UE desviados para financiar negócios do Partido Nacional entre 2004 e 2016. Ela acrescentou que Le Pen e a consistente negação consistente de qualquer irregularidade mostraram um risco de reincidência.

O professor de direito de Paris, Julien Boudon, disse à DW que a proibição de cinco anos de concorrer a cargo entregue a Le Pen seguiu a legislação francesa e os precedentes legais em casos de peculato pelos políticos.

Internacionalmente, os aliados políticos de Marine Le Pen expressaram apoio a Le Pen e criticaram o veredicto de segunda -feira como motivado politicamente Imagem: Ricardo Rubio/Europa Press/Imago

“É totalmente padrão”, disse Boudon, acrescentando que “não estava surpreso”.

Os legisladores franceses votaram a endurecer as punições por corrupção após um escândalo de 2016 envolvendo o ex -ministro do orçamento Jerome Cahuzac, que foi eventualmente condenado por fraude fiscal. Essas leis fizeram proibir a penalidade por tais crimes, e o próprio Le Pen no passado pressionou por sentenças mais severas para aqueles considerados culpados de abusar de fundos públicos.

O professor de direito Boudon também observou que, se os juízes tivessem deixado Le Pen com uma proibição mais curta do que o padrão, eles teriam enfrentado acusações ainda mais duras de politizar processos judiciais do que já.

Fúria de extrema direita

Enquanto isso, as acusações de violar o estado de direito e a politizar processos legais têm investido no mercado interno e no exterior. Na terça -feira, o herdeiro de Le Pen aparente Jordan Bardella criticou o que chamou de “tirania dos juízes que contraria a liberdade dos eleitores”.

Reivindicações semelhantes ecoaram dos aliados políticos de Le Pen em todo o mundo.

Matteo Salvini, do Partido da Lega, extrema-direita da Itália, alegou que isso foi uma tentativa de “remover (Le Pen) da vida política” e “uma declaração de guerra”, enquanto o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, alegou que a esquerda francesa estava usando “ativismo judicial para vencer eleições sem uma oposição real”.

Críticos à esquerda e direita

Mas os críticos da decisão podem ser encontrados em todo o espectro político. O ex-ministro das Finanças Gregas Yanis Varoufakis, que lidera o grupo político de esquerda Mera25, bateu o que chamou de “hipocrisia impressionante” em X.

“Quando Os tribunais da Turquia banem o adversário presidencial de Erdogan, A mente liberal se rebela e rejeita imediatamente o argumento de Erdogan de que a lei é a lei. Quando os tribunais da França fazem o mesmo, a mente liberal se alegra e impede a lei da lei ” “, escreveu na segunda -feira.

O pesquisador Aybike Mergen, com sede em Istambul, chamou a comparação de “enganosa”. Enquanto o projeto de justiça mundial classifica a França 22 globalmente em seu Índice de Estado de Direito – Abaixo da Alemanha, mas acima dos Estados Unidos – a Turquia está em 117º lugar, imprensada entre Honduras e México.

Em Estrasburgo, o chefe da facção do Centro-Right Republicains no Parlamento Europeu, enquanto isso, chamou a segunda-feira um “dia sombrio para a democracia francesa” e disse que o veredicto dos juízes representou uma “grande interferência” na política francesa.

“Debatei a manifestação nacional em todas as campanhas que lidei. Como todos os franceses que se preocupam com a democracia, quero que nossas diferenças sejam resolvidas através das decisões dos eleitores”, escreveu Francois-Xavier Ballamy no X.

Perder-se-perder para os centristas?

A declaração de Bellamy resume o medo entre muitos outros centristas: que o argumento que se opunha às idéias que tornaram Marine Le Pen tão populares está longe de terminar, e que a decisão de segunda -feira prejudicará os esforços para reconquistar a popularidade nas urnas.

O analista Camille Lons disse que a decisão judicial de segunda-feira ajudaria os políticos de extrema direita a apoiar suas afirmações de que o sistema está “fraudado contra eles”, acrescentando que essa “narrativa” poderia “galvanizar sua base e fortalecer seu apoio em 2027”.

O companheiro de política do Conselho Europeu de Relações Exteriores acrescentou que, em outros lugares do mundo, o veredicto francês provavelmente “será enquadrado como evidências adicionais de ultrapassagem européia e decadência democrática”.

O caso de Le Pen está provocando debate sobre as leis francesas e como elas devem se aplicar Imagem: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Independência judicial no centro das atenções

O professor de direito francês Boudon disse que não foi impressionado com os críticos da decisão do tribunal, independentemente de sua cor política. “É escandaloso dizer que esta é uma decisão política. É um ataque à honra e probidade dos juízes”, disse ele à DW.

“Esta decisão é precisamente o respeito pelo estado de direito”, disse ele, acrescentando que “um político eleito que quebra a lei deve ser responsável”.

O caso de Le Pen já está provocando debate sobre possíveis reformas nas penalidades anticorrupção do país.

Centrista Primeiro Ministro Francês François Bayrou disse aos parlamentares na terça -feira que uma “reflexão” sobre a maneira como a lei se aplica atualmente deve ser liderada, de acordo com o jornal francês Le Monde. Mas, acrescentou, ele não tinha intenção de “misturar discussões” em um julgamento específico com uma reflexão sobre o estado geral da lei.

