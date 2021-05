Grupo de filiados irão pedir a saída de ex-presidente do psol de comissão interna do partido no Acre

PSOL entra em clima de disputa interna pelo comando do partido no Acre, e um grupo de filiados se reuniu para garantir, que vão pedir a saída de Jamyr Rosas ex-presidente do diretório estadual, da comissão que vai coordenar o processo eleitoral de disputa interna no Acre.

O grupo acusa o ex-presidente da legenda no Acre, de não ter idoneidade moral nenhuma para esta como membro titular da comissão eleitoral, por ter sido denunciado recentemente pelo Ministério público por fraude, falsificação de documentos e de assinaturas, e uso de documento falso em prestação de contas do diretório.

Pesa também contra o ex-presidente Jamyr de Souza Rosas, outro inquérito em fase de investigação na Polícia Federal, que apura um suposto esquema de corrupção no processo de eleições internas do partido no ano de 2017, que supostamente envolveu uso de documento falso, falsificação de assinaturas, e coação a testemunhas.

O PSOL acreano que ao longo dos anos vem somando uma série de escândalos no estado, denunciados por dirigentes e filiados do partido, que vão desde corrupção, fraude, ameaças, brigas generalizadas, vias de fato, agora tambem criticam de novo Jamyr Rosas, por ter saído da direção do partido e ter colocado sua irmã Jane Rosas, que o colocou como menbro da comissão eleitoral.

Em 2018 o psol acreano foi alvo da operação Citricultor da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de desvio de recursos do fundo eleitoral de campanha é candidaturas laranjas.

Na época Jamyr Rosas era presidente do Diretório estadual, e foi proibido de entrar na sede do partido em Rio Branco, sua prisão também foi pedida pela polícia federal e negada pela justiça por questões ligadas a pandemia, mais ficou proibido de fazer contato com testemunhas.

O grupo de filiados agora dizem que se possível irão a justiça, para barra-lo de suas tramas dentro do diretório, que podem vir a ser ainda mais prejudicial, e causar mais danos ao processo democrático, de eleições internas do partido no estado do Acre. E também acusam Jamyr Rosas de ser o responsável por levar o partido as páginas polícias do estado.