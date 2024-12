Habeck – DW – 12/03/2024

A mídia social viu uma onda de postagens após o ofensiva surpresa contra as forças governamentais sírio Presidente Bashar al-Assadlançado pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS. Verificação de fatos DW analisou os mais virais.

Ataques a bomba contra posições rebeldes?

Alegar: Enquanto as forças governamentais lançavam bombas sobre os combatentes rebeldes na área de Aleppo, publicações nas redes sociais afirmavam que uma fotografia mostrava um helicóptero a lançar bombas. “A SAA está atualmente lançando bombas sobre o avanço das unidades da Al Nusra na área de Aleppo”, esta postagem lê, usando o antigo nome do grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham. A foto foi usada em outro mídia social postagensvinculando-o aos ataques atuais.

Esta é uma foto que mostra um ataque recente das tropas do governo sírio às posições dos rebeldes? Imagem: X

Verificação de fatos DW: Errôneo.

Embora o Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatado que as forças russas e do regime lançaram dezenas de ataques aéreos contra diferentes posições em Idlib e na zona rural de Aleppo, a fotografia não está relacionada com os actuais confrontos.

Uma pesquisa reversa de imagens mostra que a foto foi tirada em 24 de abril de 2018 e pode ser rastreada até o banco de dados do agência de imagens Getty Images. Rami al Sayed levou-o para a agência internacional de notícias AFP. A legenda detalha que um helicóptero MI24 lançou bombas sobre o sul de Damasco, na área do campo de refugiados palestinos de Yarmuk.

Jatos militares russos apreendidos?

Outro imagem que se tornou viral no X supostamente mostra jatos militares russos em funcionamento tomados por rebeldes sírios na base aérea de Kuweires, a leste de Aleppo.

Alegar: “A oposição síria assumiu o controle da base aérea militar de Kuweires, colocando as mãos em cinco jatos militares russos em funcionamento”, diz o post no X, que foi compartilhado meio milhão de vezes.

Não, uma base militar não foi capturada pelas forças da oposição síria Imagem: X

Verificação de fatos DW: Falso.

A imagem não mostra a oposição síria assumindo o controle da base aérea e colocando as mãos em jatos militares russos em funcionamento.

O que a imagem mostra são jatos da Força Aérea Síria na base aérea militar de Kuweires, a leste de Aleppo. Uma pesquisa reversa de imagens revela que a imagem é de 11 de novembro de 2015. O exército sírio rompeu um cerco do ISIS à base aérea de Aleppo, que durou um ano. Foi o primeiro grande avanço desde o início da campanha aérea russa.

Também foi publicado em DW em 2015 e pode ser encontrado através da agência de imagens Getty Images. O fotógrafo é George Ourfalian e a foto foi tirada para a AFP.

A única afirmação no tweet que tem alguma validade é que a oposição na Síria realmente assumiu o controlo da base aérea de Kuweis. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanosos rebeldes tomaram várias cidades, incluindo a base aérea militar de Kuweires, na zona rural oriental de Aleppo, após fortes confrontos com as forças do governo sírio.

Vários relatos da comunicação social indicam que os rebeldes sírios invadiram Aleppo e tomaram centrais eléctricas e bases militares.

Fortes bombardeios noturnos contra posições de grupos rebeldes?

Alegar: Este vídeopostado em 28 de novembro no X, parece representar fortes bombardeios à noite. A legenda diz: “#QUEBRA: Ataques de foguetes do Exército Árabe Sírio no oeste de Aleppo atingindo posições HTS.” Outras contas também postei.

Houve fortes bombardeios noturnos que atingiram as posições do HTS? Imagem: X

Verificação de fatos DW: Falso.

O vídeo não mostra cenas da atual ofensiva rebelde em Aleppo. Na verdade, tem vários anos e mostra as Forças Armadas turcas atacando as forças do regime sírio com obuseiros e morteiros em 2020. Com uma pesquisa reversa de imagens, conseguimos encontrar o mesmo vídeo em postagens de 2020 em diante. Facebooksobre YouTube e assim por diante X. Também aparece neste Site de notícias turco.

Bandeira do YPG hasteada no Aeroporto Internacional de Aleppo?

Esta imagem do Aeroporto Internacional de Aleppo foi fabricada Imagem: X

Alegar: Uma imagem do aeroporto de Aleppo foi recentemente foi compartilhado sobre várias plataformas e em idiomas diferentesàs vezes em conexão com a alegação de que os rebeldes capturaram o aeroporto, às vezes em conexão com a declaração de que é sob controle curdo. Na imagem, a bandeira do Milícia curda YPG é içado no aeroporto, em primeiro plano vemos um soldado.

Verificação de fatos DW: Falso.

A imagem amplamente compartilhada foi manipulada. A bandeira do YPG no telhado e a pessoa em primeiro plano foram photoshopadas nela. Uma pesquisa reversa de imagens mostra que uma “versão limpa” da imagem apareceu anos atrás em o banco de dados de imagens da Shutterstock e a agência fotográfica Imago. Pode ser visto aqui:

O aeroporto de Aleppo em 8 de dezembro de 2017 Imagem: Val Yankin/Pond5 Images/IMAGO

Segundo Shutterstock e Imago, a foto do Aeroporto Internacional de Aleppo foi tirada em 8 de dezembro de 2017. Sobrepomos a foto da agência e a versão dos X posts. Isso confirma que na verdade é exatamente a mesma imagem.

E podemos encontrar ambas, a bandeira exata e a pessoa exata, em outros lugares da Internet, se as recortarmos e inserirmos em uma pesquisa reversa de imagens. A bandeira é da agência de notícias Reuters e a pessoa acompanha uma música de dois anos no Soundcloud. Então esses elementos foram tirados e colocados na imagem do aeroporto por meio de um programa de edição de imagens.

E quanto à situação real no aeroporto de Aleppo? De acordo com agências de notícias os rebeldes disseram em 30 de novembro que agora controlam o país. Como mencionado acima, isso também é afirmado em algumas das postagens com a imagem manipulada, embora a bandeira do YPG na imagem contradissesse isso se fosse real.

Mohamed Othman Farhan e Andreas Wißkirchen contribuiu para este relatório.