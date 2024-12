Herdeiro da Marabraz move ação para interditar o pai – 10/12/2024 – Rede Social

Exclusive by Tom Garry



O Aston Villa está considerando o futuro do técnico da equipe feminina, Robert de Pauw, apurou o Guardian.

Após a derrota de domingo por 4 a 0 para o Arsenal, na Superliga Feminina, o clube de Midlands está atualmente em nono lugar na tabela e um ponto acima da zona de rebaixamento. De Pauw conquistou uma vitória nos primeiros nove jogos do campeonato inglês.

De acordo com várias fontes, a equipe sênior do clube discutiu a posição de De Pauw na terça-feira e ainda não há certeza se ele permanecerá ou não no comando do jogo de quarta-feira do Grupo E da Copa da Liga, em casa, contra o Charlton Athletic, time do campeonato. O Villa está em segundo no grupo, atrás do Tottenham, e ainda tem grandes chances de chegar às quartas de final antes dos últimos jogos da fase de grupos, na quarta-feira.

Entende-se também que De Pauw não realizou o habitual treino do clube na terça-feira. O Aston Villa foi contatado pelo Guardian para comentar.

O jogador de 43 anos está no comando do Villa desde junho, quando assinou um contrato de três anos com opção de mais um. Anteriormente, ele comandou a equipe feminina alemã Bayer Leverkusen, terminando em sexto lugar na Frauen Bundesliga na temporada passada, após terminar em quinto lugar na campanha anterior.

Antes dessa passagem de duas temporadas pela Alemanha, trabalhou no seu país natal, na Holanda, como treinador do FC Twente, conquistando a dobradinha nacional em 2022, após uma passagem como treinador nas camadas jovens da seleção holandesa.

De Pauw sucedeu à ex-técnica do Aston Villa, Carla Ward, que esteve no comando por três anos e supervisionou o nono, quinto e sétimo lugares nessas três campanhas.