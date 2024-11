Herzog, de Israel, diz que espera ver ‘resultados’ após reunião com Biden | Feed de notícias

Na confluência do Nilo Branco e do Nilo Azul, a Ilha Tuti era um pequeno paraíso tranquilo no coração de uma megalópole barulhenta. Bem no centro de Cartum, os moradores vieram passear nesta charneca verde de apenas oito quilómetros quadrados que tem a forma de uma lua crescente rodeada de água. Na grade da única ponte que liga Tuti ao continente, jovens casais de mãos dadas discretamente, imortalizados ao pôr do sol por fotógrafos amadores.

Às margens do Nilo, na Ilha Tuti, em Cartum, em abril de 2022. ABDULMONAM EASSA PARA “O MUNDO”

Rodeada por campos de feijão, rúcula e legumes, a ilha era conhecida por ser o jardim da capital do Sudão. Quando o sol estava muito forte, os agricultores dormiam despreocupadamente à sombra das palmeiras. Quando ela vaza, os pescadores lançam as redes nas margens lamacentas. No seu lado oriental, a imensa praia de areia fina depositada junto ao rio era o ponto de encontro das famílias que ali vinham almoçar, sentadas com os pés na água em cadeiras de plástico multicoloridas. O gorgolejo dos narguilés e o som regular das bombas motorizadas irrigando as plantações eram os metrônomos de uma vida pacífica.

Então a guerra estourou. Desde 15 de abril de 2023, preso nos combates entre as Forças Armadas do Sudão (FAS) lideradas pelo General Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane, com quem O mundo obteve autorização para ir ao país, e as Forças de Apoio Rápido (FSR), milícia chefiada pelo general Mohammed Hamdan Daglo, conhecido pelo pseudônimo de “Hemetti”, aquela apelidada de “o jacinto do Nilo” tornou-se um moribundo rural. Durante dezoito meses, os habitantes da ilha sofreram a ocupação de paramilitares, que aumentaram os abusos neste enclave convertido em prisão a céu aberto.

Os 30.000 habitantes fugiram

Em Outubro, após a contra-ofensiva do exército regular no centro de Cartum, Tuti foi completamente esvaziada. Em poucas semanas, os mais de 30 mil habitantes da ilha, reféns da guerra, fugiram. Com exceção de cerca de cinquenta deles, alguns pastores e um punhado de velhos, não sobrou nenhuma alma viva.

Episódio 1 | Artigo reservado para nossos assinantes Em Cartum, a capital devastada, a morte ataca em todas as esquinas Leia mais tarde

Em Omdurman, na margem oeste do Nilo, mais de 400 sobreviventes Tuti encontraram refúgio no internato Al-Manial, amontoados em dormitórios que acomodavam estudantes do sexo feminino de uma universidade antes da guerra. No pátio, amontoam-se malas cheias de roupas. No prédio de alvenaria, os homens ficam instalados no térreo, as idosas no primeiro andar, as crianças e suas mães no último andar. Todos dormem em beliches de sucata.

Você ainda tem 75,21% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.