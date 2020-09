Homem discute com desconhecido e acaba esfaqueado no bairro 6 de Agosto

Richardson Diego Oliveira dos Santos, 29 anos, foi ferido com um golpe de faca, na noite deste domingo (27), no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Richardson estava caminhando em via pública, quando acabou se desentendendo com um desconhecido. Após uma rápida discussão, a vítima foi esfaqueada no tórax e, mesmo ferido, conseguiu correr até uma farmácia para pedir ajuda.

Os funcionários do estabelecimento deram os primeiros atendimentos ao homem e acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelo autor do crime, mas não obtiveram exito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).