Homem é agredido até a morte e tem corpo incendiado dentro da própria casa

José Ribamar Gomes Ferreira, de 39 anos, foi agredido a ripadas até a morte e ainda teve seu corpo queimado na tarde desta quarta-feira, 6, dentro de uma residência localizada no Ramal do Florindo, situado numa área de invasão do bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares repassadas à polícia militar, José Ribamar era usuário de drogas e foi visto pela manhã desta quarta correndo assustado para dentro de sua casa. No início da tarde, homens não identificados invadiram a casa da vítima e a agrediram com ripa na cabeça. Em seguida, atearam fogo no corpo de José e fugiram do local.

Ao verem a casa incendiando, vizinhos pegaram vários baldes com água e conseguiram apagar o fogo. Quando os populares entraram na casa, encontram José Ribamar morto e o seu corpo queimado.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por José, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido após a perícia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Ac24horas