Homem é ferido a tiros enquanto conversava com mulher no Portal da Amazônia

Osvanildo da Costa, 38 anos, vulgo “Totó”, foi ferido com um tiro, no início da tarde desta sexta-feira (14), na rua Sucupira, no bairro Portal da Amazônia, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Totó” estava conversando com uma mulher próximo a um beco em via pública, quando criminosos armados realizaram vários disparos contra o homem. Entre os tiros, cinco disparos atingiram a vítima, sendo dois na perna, um no braço, um no abdômen e outro nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Para não morrer, Osvanildo correu e conseguiu chegar ao Colégio Militar, na Estrada do Calafate, onde pediu ajuda aos PMs que ficam na escola.

Os militares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a vítima que encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele gravíssimo.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, que, até o momento, não foram presos. Ainda segundo informações da polícia, Totó é morador do Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, e pertence a uma facção criminosa que seria rival a que domina o Portal da Amazônia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).