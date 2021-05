Colisão entre caminhão e moto deixa duas pessoas gravemente feridas na BR-364

Uma colisão entre um caminhão boiadeiro e uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha deixou duas pessoas identificadas por Felipe Dávilla do Nascimento, de 15 anos e Antônio Augusto Coutinho e Silva, de 32 anos, gravemente feridos na tarde desta sexta-feira, 14, na BR-364 nas proximidades da entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Felipe e Antônio Augusto trafegavam na moto modelo Biz no sentido Porto Velho-Rio Branco, quando inesperadamente o condutor do caminhão boaideiro que trafegavam no mesmo sentido colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto, a moto e as vítimas foram parar debaixo do caminhão. O motociclista e o passageiro sofreram traumas na região do peito e outras partes do corpo. O condutor do caminhão permaneceu no local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou área para os trabalhos de perícia. A moto foi removida e a BR-364 que estava parcialmente interditada foi liberada.