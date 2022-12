Homem é preso transportando mais de 173 quilos de queijo sem refrigeração no interior do Acre

O motorista informou que recebeu a mercadoria na cidade de Acrelândia, no interior do estado. e iria entregá-la para uma senhora no bairro Mocinha Magalhães, para revender. Ainda segundo a PRF, a mercadoria imprópria para consumo foi comprada há três dias naquele município, com o valor total de R$ 5.735,10, de acordo com recibo.