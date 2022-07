Homem escreve pedido de socorro a funcionário de loja e é resgatado de sequestro no AC

O homem só conseguiu escapar quando foi até o caixa da loja e escreveu que estava sendo vítima de um sequestro, segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada e prendeu dois dos integrantes do grupo que seguiram para a loja com o homem.

De acordo com a polícia, o homem trafegava em um carro, quando foi abordado por quatro criminosos que estavam fortemente armados. Após renderem o trabalhador, passaram a andar com ele por vários lugares e o obrigaram a sacar a quantia de R$ 500.

Não satisfeitos, dois dos quatro seguiram com o sequestrado até uma loja de departamentos localizada na BR-364, no Bairro Portal Amazônia. No local, forçaram a vítima a comprar um celular e outros objetos que totalizaram a quantia de R$ 3 mil.

Ao passar no caixa para pagar as compras, a vítima escreveu um bilhete que dizia para funcionária que ele estava sendo sequestrado e que ela acionasse a polícia, que chegou ao local e prendeu os dois envolvidos. Um deles, segundo a PM, foi abordado no carro e outro que estava na loja com a vítima foi rendido pelo segurança.