Homem leva tiro no peito enquanto jogava dominó com amigos na Baixada da Sobral

O homem identificado como Talisman Batista da Silva, 53 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro na noite desta quarta-feira, 17. O crime aconteceu na rua Três Primaveras, no bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Talisman estava jogando dominó com amigos quando dois homem não identificados se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, pararam e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a vítima no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Ainda segundo a polícia, a moto usada na tentativa de homicídio foi roubada na rua Leblon, na praça do bairro Castelo Branco. Os bandidos abandonaram a moto em frente a Escola Francisco de Paula Leite Oiticica.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção (DHHP).