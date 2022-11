Homem tem fratura na perna e ferimentos pelo corpo após atropelamento na BR-317

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar socorreu a vítima, que foi encaminhada em estado grave ao Hospital Raimundo Chaar no município de Brasiléia, mas dada a gravidade dos ferimentos foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Um homem de 44 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atropelado na altura do km 10, da BR-317 , sentido Brasiléia/Assis, na região de fronteira.

De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 14h desta sexta-feira, 04, e a vítima identificada pelo nome de Francinaldo da Silva Oliveira, sofreu múltiplas fraturas e dilaceração da perna esquerda, com risco de amputação de pé.

Segundo informações, a vítima reside no ramal Poroncaba, e estava atravessando a BR-317 quando foi atropelado por um veículo táxi de placas NAF 6807.

A Polícia Militar apurou que Francinaldo estava de motocicleta indo para a residência acompanhado de uma filha, quando na altura do km 10, ele estacionou a moto para aguardar outros familiares que estavam em outra motocicleta, quando resolveu atravessava a rodovia para aguardar em uma sombra, foi colhido por trás pelo táxi.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar socorreu a vítima, que foi encaminhada em estado grave ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia, mas dada a gravidade dos ferimentos foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada já no período da noite em estado crítico.