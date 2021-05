Homem troca tiros com membros do B13 na Cidade do Povo e acaba sendo baleado

Edmundo Conceição de Silveira, 28 anos, foi ferido com um tiro na manhã desta quarta-feira, 12, durante uma troca de tiro ocorrida no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, por volta das 7 horas, Edmundo teria se deslocado em uma moto na Cidade do Povo, e em posse de uma arma de fogo, trocou tiros com membros da facção Bonde dos 13. Durante a ação, Edmundo foi ferido com um tiro no joelho. Mesmo ferido ele ainda com conseguiu subir na moto e fugiu do local. Populares relataram a reportagem do ac24horas que escutaram cerca de 15 tiros.

Após 2 horas ferido, amigos de Edmundo que se encontravam na rua das Palmeiras, no bairro Belo Jardim 2, acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram na Cidade do Povo, fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).