Houthis do Iêmen vão lutar pela Rússia? – DW – 28/11/2024

A Rússia está a utilizar drones de combate chineses e iranianos na sua guerra em grande escala contra a Ucrânia. Também está mobilizando soldados norte-coreanos e mísseis balísticos. Em breve, a Rússia poderá enviar combatentes iemenitas para a batalha, segundo reportagem do jornal Financial Times.

O jornal dizia Iêmen A milícia islâmica Houthi está a recrutar homens para serem destacados nas forças armadas russas e já enviou centenas de combatentes para a Rússia através de uma “operação obscura de tráfico”.

Citando alguns dos homens envolvidos, o Tempos Financeiros disse que foi prometido aos indivíduos iemenitas emprego assalariado e cidadania na Rússia. Quando chegaram ao país, os homens foram forçados a ingressar no exército russo e enviados para as linhas de frente na Ucrânia.

O Tempos Financeiros relatou que os homens estão a ser recrutados através de uma empresa fundada por um proeminente político Houthi. Também disse isso viu um contrato de recrutamento indicando que homens iemenitas foram recrutados para o exército russo desde Julho de 2024. A milícia Houthi apoiada pelo Irão atacou repetidamente petroleiros ocidentais no Golfo de Aden, por exemplo, desde que a guerra Israel-Hamas começou há pouco mais de um ano.

Terceira Guerra Mundial se aproximando?

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse que seria “extremamente preocupante” se este relatório se revelasse verdadeiro. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também expressou preocupação, dizendo que o perigo de uma “guerra global” era “sério e real”.

Qual é o perigo de esta guerra se agravar ainda mais?

Valerii Zaluzhnyi, ex-chefe do exército da Ucrânia que agora atua como embaixador do país no Reino Unido, disse A Terceira Guerra Mundial já havia começado visto que muitas nações diferentes já estavam envolvidas na guerra da Ucrânia.

As tropas russas sofreram 700 mil baixas até agora, segundo estimativas recentes. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais cerca de 12.000 Norte-coreano soldados foram enviados para lutar na Rússia pelo governante de Pyongyang, Kim Jong Un, particularmente na região de Kursk.

As notícias sobre os combatentes iemenitas na Ucrânia também chegaram aos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, reunidos em Itália, com a alemã Annalena Baerbock a dizer: “Se isto for confirmado, irá mais uma vez sublinhar que não há limites para a condução da guerra pelo presidente russo”.

O legislador alemão Roderich Kiesewetter diz que o presidente russo Putin está lutando para recrutar soldados para sua guerra contra a Ucrânia Imagem: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Roderich Kiesewetter, especialista em política externa do grupo parlamentar de oposição União Democrata Cristã Alemã (CDU), disse que não ficou surpreso com relatos de combatentes iemenitas agora engajados na Ucrânia.

“A Rússia tem enfrentado enormes problemas de recursos há algum tempo, tanto em termos de materiais como de pessoal”, disse Kiesewetter à DW. “Agora tem de pagar aos soldados russos quantias muito elevadas para serem mobilizados e está a oferecer-lhes alívio da dívida.”

Kiesewetter disse que o presidente russo, Vladimir Putin, já estava trabalhando com o grupo islâmico palestino Hamas e o Milícia Houthiambos apoiados pelo Irão.

“Portanto, não é surpreendente que combatentes iemenitas estejam a ser recrutados”, disse o legislador alemão à DW. “Há indicações de que estes não são terroristas Houthi, mas sim iemenitas que estão a ser atraídos para a Rússia com falsas promessas e depois recrutados (para o exército) à força”.

Guerra na Ucrânia vira tema eleitoral alemão

Os políticos alemães alertaram repetidamente contra uma nova escalada da guerra na Ucrânia, tanto militarmente, em termos de pessoal como financeiramente. A Alemanha é atualmente um dos mais fortes apoiantes da Ucrânia, ao lado dos Estados Unidos. No entanto, é incerto qual o papel que os EUA desempenharão quando o Presidente eleito Donald Trump assume o comando da Casa Branca.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, dos Social-Democratas (SPD), está ansioso por se apresentar como um “chanceler da paz”, à medida que a campanha eleitoral começa antes de eleições antecipadas esperadas para fevereiro. Scholz recusou-se a fornecer à Ucrânia Sistema de mísseis Taurus da Alemanha — que pode ser usada para atingir alvos dentro da Rússia — apesar dos repetidos pedidos de Kiev e da aprovação de outros aliados ocidentais para usar as suas armas de longo alcance contra alvos na Rússia.

Scholz disse recentemente que “embora sejamos o maior e mais confiável apoiante da defesa do país, não estamos a fazer certas coisas – por exemplo, entregar mísseis de cruzeiro (à Ucrânia), por exemplo aceitar que as armas perigosas que fornecemos podem ser usado para atacar alvos nas profundezas da Rússia.”

A guerra cada vez maior na Ucrânia provavelmente dominará a campanha eleitoral alemã. A última pesquisa representativa da ARD-Deutschlandtrend conduzida pelo pesquisador infratest-dimap descobriu que 61% dos entrevistados eram contra o fornecimento do sistema de mísseis alemão Taurus para a Ucrânia.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.